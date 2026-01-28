Een mooi moment na de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Bayern München. Na de nederlaag van de Eindhovense ploeg, waardoor uitschakeling in het miljardenbal een feit was, zocht Vincent Kompany, trainer van de Duitsers, op met een knuffel.

PSV kende een moeizame tweede helft tegen Bayern en kwam, mede dankzij een slordigheidsfoutje van Saibari, op achterstand door Jamal Musiala. Diezelfde Saibari maakte zijn balverlies meer dan goed, toen hij de Eindhovenaren dik tien minuten voor tijd op 1-1 bracht met een schitterende uithaal.

Met een gelijkspel leek de landskampioen van Nederland op weg naar de tussenronde in het miljardenbal, maar Harry Kane dompelde het Philips Stadion in rouw. De spits zette Bayern weer op voorsprong en bezegelde daarmee het lot van PSV. Na afloop zocht Kompany, trainer van Der Rekordmeister, Saibari op voor een omhelzing en een kort praatje.

“Kwaliteit herkent elkaar hier. Kompany zoekt Saibari even op, want hij liet zien dat hij echt meekan met de klasse en kwaliteit van Bayern München”, begint commentator Vincent Schildkamp, die toch nog even de 0-1 van de Duitsers erbij haalt. Het was Saibari die de tegentreffer inluidde met slordig balverlies. “Tuurlijk, in de slotfase leverde hij balverlies. Kompany gaat door met Bayern.”