Vincent Kompany omhelst Ismael Saibari direct na PSV – Bayern

Vincent Kompany knuffelt Ismael Saibari
Foto: © Ziggo Sport
28 januari 2026, 23:44

Een mooi moment na de Champions League-wedstrijd tussen PSV en Bayern München. Na de nederlaag van de Eindhovense ploeg, waardoor uitschakeling in het miljardenbal een feit was, zocht Vincent Kompany, trainer van de Duitsers, Ismael Saibari op met een knuffel.

PSV kende een moeizame tweede helft tegen Bayern en kwam, mede dankzij een slordigheidsfoutje van Saibari, op achterstand door Jamal Musiala. Diezelfde Saibari maakte zijn balverlies meer dan goed, toen hij de Eindhovenaren dik tien minuten voor tijd op 1-1 bracht met een schitterende uithaal.

Met een gelijkspel leek de landskampioen van Nederland op weg naar de tussenronde in het miljardenbal, maar Harry Kane dompelde het Philips Stadion in rouw. De spits zette Bayern weer op voorsprong en bezegelde daarmee het lot van PSV. Na afloop zocht Kompany, trainer van Der Rekordmeister, Saibari op voor een omhelzing en een kort praatje.

“Kwaliteit herkent elkaar hier. Kompany zoekt Saibari even op, want hij liet zien dat hij echt meekan met de klasse en kwaliteit van Bayern München”, begint commentator Vincent Schildkamp, die toch nog even de 0-1 van de Duitsers erbij haalt. Het was Saibari die de tegentreffer inluidde met slordig balverlies. “Tuurlijk, in de slotfase leverde hij balverlies. Kompany gaat door met Bayern.”

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

PSV - Bayern München

PSV
1 - 2
Bayern München
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Ismael Saibari

Ismael Saibari
PSV
Team: PSV
Leeftijd: 25 jaar (28 jan. 2001)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
PSV
17
9
2024/2025
PSV
29
11
2023/2024
PSV
19
5
2022/2023
PSV
17
0

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

