PSV uit de Champions League: Bayern wint in Eindhoven

PSV is er niet in geslaagd om een plek in de tussenronde van de Champions League te bemachtigen. Op eigen veld ging de ploeg van Peter Bosz met 1-2 ten onder tegen Bayern München, waardoor Europese uitschakeling een feit is.

Bosz kon in het cruciale duel niet beschikken over de geschorste Yarek Gasiorowski, waardoor Armando Obispo in het centrum van de verdediging mocht starten naast Jerdy Schouten. In de spits keerde Guus Til terug van zijn blessure, ook Anass Salah-Eddine was fit genoeg om weer deel uit te maken van de wedstrijdselectie maar begon op de bank. Bayern-trainer Vincent Kompany zette onder meer Manuel Neuer, Michael Olise en Harry Kane op de bank. Met Jamal Musiala, Nicolas Jackson en toptalent Lennart Karl stond er echter ook genoeg kwaliteit in de basis van de Duitse grootmacht.

Artikel gaat verder onder video

PSV verstopte zich in de openingsfase niet en kreeg direct enkele aardige kansjes om de score te openen. De beste was voor Veerman, maar diens schot met stuit na een hoekschop van Ivan Perisic ging over het doel van de jonge Bayern-doelman Jonas Urbig (22). Aan de overkant stichtten de Duitsers gevaar met een vrije trap van Tom Bischof, die via de bovenkant van de lat over ging. Toen waren er nog maar zes minuten gespeeld. Urbig bracht even later knap redding op een van richting veranderde poging van Joey Veerman. Bayern ontwikkelde daarna wel een veldoverwicht en kreeg een grote kans via Nicolas Jackson, maar die schoot geheel vrijstaand recht op Matej Kovár. In de laatste fase voor de rust was het juist PSV dat geregeld gevaar wist te stichten, maar Urbig voorkwam met een paar uitstekende reddingen dat Perisic (kopbal en even later een volley) en Til (wippertje na een indrukwekkende rush) de score openden. Daardoor gingen beide elftallen met een 0-0 tussenstand aan de thee toen de Portugese scheidsrechter João Pinheiro het rustsignaal blies. Door de tussenstanden op de andere velden was PSV op dat moment gezakt naar plek 25, die dus uitschakeling zou betekenen.

Waar PSV moed kon putten uit de laatste momenten van de eerste helft, werd Urbig na rust een stuk minder op de proef gesteld. Aan de overkant was het na een uur spelen wél raak voor de bezoekers. Saibari leidde de treffer in met een te korte pass op Perisic, ver op de Duitse helft. Bayern nam over en combineerde zich tot in het vijfmetergebied, waar Musiala met een hard schot via de binnenkant van de paal doel trof: 0-1. PSV had er lange tijd geen antwoord op, maar kwam een kwartier voor tijd tóch uit het niets op 1-1. Na een een-tweetje met Til knalde Saibari schitterend raak, waardoor de Eindhovenaren virtueel van plek 30 naar plek 22 stegen en dus ineens weer volop zicht hadden op een vervolg. De voorsprong hield echter geen stand, want in de laatste tien minuten pegelde de ingevallen Kane de 1-2 op het bord.