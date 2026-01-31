Live voetbal

Peter Bosz: 'Ik hoor nog de commentaren over gedoodverfde kampioen Feyenoord'

PSV-trainer Peter Bosz
Foto: © Imago
Photo of Dominic Mostert Dominic Mostert
31 januari 2026, 07:25   Bijgewerkt: 30 januari 2026, 18:33

De nummer één en twee van de Eredivisie treffen elkaar dit weekend, maar van een titelkraker is eigenlijk geen sprake. PSV heeft een voorsprong opgebouwd van veertien punten op Feyenoord. Toch rekent Peter Bosz zich niet rijk: volgens de trainer van PSV is de strijd nog lang nog niet beslist.

Het is op dit moment lastig voor te stellen dat de titelstrijd nog spannend wordt, maar de ineenstorting bij PSV van vorig seizoen zit nog vers in het geheugen van Bosz. De afgelopen maanden maakt Feyenoord juist een enorme vormdip door. “Het is voor mij een bevestiging, dat het nooit gelopen is”, wordt Bosz op de persconferentie geciteerd door De Telegraaf.

“Ik hoor nog de commentaren bij de eerste weken van dit seizoen, dat Feyenoord het moderne voetbal speelde. Feyenoord was de gedoodverfde titelkandidaat toen”, weet Bosz nog. “Dat is heel lang geroepen. Dat zijn we misschien weer vergeten, maar dat was wel zo. Daarna wonnen wij bij ze en niet veel later begon Feyenoord aan een slechte reeks."

“Dat bevestigt voor mij weer dat geen enkele race zomaar is gelopen. Ik probeer iedere keer van wedstrijd tot wedstrijd te leven.” Het plan voor zondag is helder. “Ons doel voor deze wedstrijd is om de titel aan te vallen door de voorsprong te vergroten. Ons uitgangspunt is zeker niet om voor een gelijkspel te gaan.”

Shaqueel van Persie

Bosz sprak ook kort over de blessure die Shaqueel van Persie, spits van Feyenoord, donderdag opliep tegen Real Betis. De talentvolle spits moest het veld per brancard verlaten. Bosz leeft mee met de familie-Van Persie. “Ik moet eerlijk zeggen dat ik me niet kan voorstellen hoe Robin zich gevoeld moet hebben. Zo’n jonge jongen, dat gun je niemand. Verschrikkelijk, ik vrees het ergste. Als je dan je zoon met veel pijn op een brancard van het veld ziet gaan, dat is verschrikkelijk.

Feyenoord kan nog geen duidelijkheid verschaffen over de ernst van de blessure. “De blessure die Shaqueel van Persie opliep in Sevilla, zal de komende dagen verder worden onderzocht”, tweet de club vrijdag. “Wanneer er meer informatie te delen is, treedt de club hiermee naar buiten. We zijn met je, Shaqueel. ♥️”

