In de Eredivisie staat met PSV – Feyenoord opnieuw een absolute kraker op het programma. Beide ploegen treffen elkaar in Eindhoven, waar de belangen groot zijn en de tribunes tot de nok gevuld zullen zijn. Hoe laat gaat de topper van start en waar is de wedstrijd live te zien?

Hoe laat begint PSV – Feyenoord?

De aftrap van de topper tussen PSV en Feyenoord is om 14.30 uur. Het duel wordt gespeeld in het Philips Stadion en staat onder leiding van Allard Lindhout, die de geblesseerde Bas Nijhuis vervangt. Hij wordt langs de lijn geassisteerd door Erwin Zeinstra en Freek Vandeursen, terwijl Edwin van de Graaf als VAR fungeert.

Op welke tv-zender wordt PSV – Feyenoord uitgezonden?

Artikel gaat verder onder video

ESPN zit er zondagmiddag ruim op tijd bovenop. De voorbeschouwing begint om 13.30 uur op ESPN 2. Zowel de uitgebreide voorbeschouwing als de wedstrijd zelf zijn live te zien op dezelfde zender. Wie geen televisie tot zijn beschikking heeft, kan via ESPN Watch ook online meekijken.

Hoe gaan PSV en Feyenoord spelen?

Beide trainers staan voor lastige keuzes in aanloop naar de topper. PSV kwam midweeks nog in actie in de Champions League en moet enkele knopen doorhakken, terwijl Feyenoord opnieuw kampt met een gehavende selectie.

Bij PSV ontbreekt Ricardo Pepi nog altijd. Peter Bosz lijkt daarom vast te houden aan Guus Til als diepste man, met Ismael Saibari en Joey Veerman daarachter. Anass Salah-Eddine keert vermoedelijk terug als linksback, terwijl Yarek Gasiorowski na zijn schorsing weer in de basis wordt verwacht. Ivan Perisic lijkt inzetbaar, ondanks lichte klachten eerder deze week.

Vermoedelijke opstelling PSV: Kovar; Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine; Mauro Júnior, Veerman, Saibari; Man, Til, Perisic.

Bij Feyenoord is het afwachten wie fit genoeg is om te starten. Timon Wellenreuther blijft naar verwachting onder de lat. In de defensie hoopt Robin van Persie op een terugkeer van Anel Ahmedhodzic, die samen met Jeremiah St. Juste het centrum moet vormen. Op het middenveld keert Oussama Targhalline terug naar zijn vertrouwde rol, terwijl voorin Casper Tengstedt de beste papieren heeft om te starten, aangezien Ayase Ueda een twijfelgeval is.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Deijl, St. Juste, Ahmedhodzic, Bos; Targhalline, Hwang, Valente; Hadj Moussa, Tengstedt, Sauer.

Hoe staan PSV en Feyenoord ervoor in de competitie?

PSV begint de topper met een comfortabele voorsprong op Feyenoord op de ranglijst. Het verschil bedraagt veertien punten. De Eindhovenaren willen in eigen huis een volgende stap zetten richting de landstitel, terwijl Feyenoord de hete adem van nummer drie Ajax in de nek voelt..