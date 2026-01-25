Live voetbal

Mbappé scoort met Panenka voor Real en zoekt Brahim Díaz op

Mbappé Brahim Diaz
Foto: © Ziggo Sport
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
25 januari 2026, 09:30

Het was het moment van afgelopen week: de gemiste Panenka-penalty van Brahim Díaz in de Afrika Cup-finale. Zijn ploeggenoot bij Real, Kylian Mbappé, liet zaterdag zien hoe het wel moet.

Het leek er lang op alsof Marokko voor het eerst in vijftig jaar de Afrika Cup ging winnen, zeker toen de arbiter van dienst in de blessuretijd van het duel naar de stip wees, met de brilstand nog op het bord. Díaz werd lichtjes onderuitgehaald in de zestien van Senegal, Jean-Jacques Ndala vond het uiteindelijk een penalty. Senegal stapte van het veld af uit onvrede over de beslissing, maar niet veel later sommeerde Sadio Mané zijn team toch verder te spelen.

Na een onderbreking van zeker een kwartier legde Díaz de bal klaar voor de beslissende strafschop. Volgens voetbalwetten moet je eigenlijk niet zelf achter de bal gaan staan als er net een overtreding op je is gemaakt, maar hij deed het toch. En mede door de vele bedenktijd die hij net had gekregen, ging het mis. De Panenka die Díaz probeerde, miste alle overtuiging en Édouard Mendy ving simpelweg de bal. Senegal zou uiteindelijk de verlenging winnend afsluiten en met de Afrika Cup aan de haal gaan.

Zaterdag kreeg Real Madrid, in de uitwedstrijd tegen Villarreal, in de laatste minuten van de wedstrijd de kans om er van de stip 0-2 van te maken. Daarmee zou het duel beslist zijn. Mbappé nam de honneurs waar en deed wat Díaz niet kon: hij stifte de bal feilloos door het midden van het doel. Met gebaartjes benadrukte hij dat hij de bal zojuist over de keeper had gelobd. Niet veel later zocht hij ploeggenoot Díaz op en gaf hem een knuffel en een zoen. Na de wedstrijd stak Mbappé de Marokkaan een hart onder de riem. "Al mijn steun voor hem", zei de Fransman in de mixed zone.

Kylian Mbappé

Kylian Mbappé
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 27 jaar (20 dec. 1998)
Positie: A (L, C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
20
21
2024/2025
Real Madrid
34
31
2023/2024
Paris SG
29
27
2022/2023
Paris SG
34
29

Meer info

Stand LaLiga 2025/2026

LaLiga
GS
DS
PT
1
Real Madrid
21
28
51
2
Barcelona
20
32
49
3
Atlético
20
18
41
4
Villarreal
20
16
41
5
Espanyol
21
0
34

Complete Stand

