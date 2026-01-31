spreekt in een interview met ESPN openhartig over zijn afscheid bij Ajax. De ervaren doelman verruilde Ajax deze week voor Heracles Almelo en staat dit weekend direct onder de lat bij zijn nieuwe club. Toch valt het afscheid hem zichtbaar zwaar.

De transfer was dinsdag al in kannen en kruiken, vertelt Pasveer. Met zijn terugkeer in Almelo voelt voor hem een cirkel die rond is. Mogelijk blijft hij na zijn actieve loopbaan verbonden aan Heracles, al wil hij daar nu nog niet te veel over kwijt. ‘Ik ben actief speler, dan kies je uiteraard voor het sportieve. Ik ben voetballer en nog niet bezig met mijn carrière daarna. Dan heb ik het gevoel dat ik procenten laat liggen op het veld. We hebben de optie zeker besproken. Op een later tijdstip gaan we er verder over discussiëren.’

Emotioneel afscheid

Pasveer stond vierenhalf seizoen onder contract bij Ajax. Donderdag liet hij in een afscheidsinterview op Ajax TV al doorschemeren dat het vertrek hem raakt. Dat licht hij nu wat verder toe. "Natuurlijk heb ik het er moeilijk mee. Je bouwt een band op met mensen. Met mensen die dag en nacht voor je klaarstaan. Mensen weten dat ik veel train en veel aanwezig ben. Dat ik contacten zoek met mensen in de keuken, mensen die de koffie verzorgen en de kleding wassen."

"Daar heb je een band mee, net als met de jongens met wie je langer hebt gespeeld, zoals Steven (Berghuis, red.) en Davy (Klaassen, red.)’, aldus Pasveer. Over zijn band met Berghuis vertelt hij. "Wij kwamen in het mooie jaar (2021/22). Dat doet wat met je natuurlijk. Je moet op stel en sprong afscheid nemen.’

Terugkijkend op zijn Ajax-tijd overheersen gemengde gevoelens. Het afgelopen halfjaar begon Pasveer op de bank, kreeg hij even zijn kans en verdween daarna weer uit de basis. "Je wilt heel graag spelen en belangrijk zijn. Vorig jaar heb ik persoonlijk een mooi jaar gehad."

"Helaas niet met het kampioenschap, maar op voorhand had niemand gezegd dat we mee zouden doen om het kampioenschap. We hebben de Champions League gehaald en de club in een mooi daglicht gezet. Dan zie je hoe veranderlijk het voetbal kan zijn. De variatie die in voetbal kan voorkomen is bizar. Het kan zo weer omkeren."

Toch overheerst trots. "Je kijkt ook terug op de mooie jaren. Ik heb bij Ajax twee hele mooie jaren gehad. Mijn eerste jaar en vorig jaar. In beide jaren was ik basispeler en in beide jaren hebben we de Champions League gehaald. In het eerste jaar met een kampioenschap. Daar kunnen we tevreden op terugkijken."