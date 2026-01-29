Robin van Persie heeft een eerste update gegeven over de blessure van . De trainer van Feyenoord heeft eerste signalen ontvangen die duiden op een ernstige blessure. “Het is hartverscheurend”, zegt hij over de blessure van zijn zoon.

Shaqueel raakte in de slotfase van de wedstrijd tussen Real Betis en Feyenoord (2-1) geblesseerd aan de knie. Hij moest het veld per brancard verlaten. Na afloop wordt zijn vader door Ziggo Sport gevraagd naar een update. “Het ziet er niet goed uit. Verdere testen zullen moeten uitwijzen hoe het ervoor staat”, aldus Van Persie.

Waar hij dan precies aan denkt, wil de trainer nog niet concreet maken. “Nogmaals, de eerste signalen zijn niet goed en verdere testen zullen meer uitwijzen.”

Van Persie geeft toe dat het een situatie is waarin zijn rollen als vader en trainer door elkaar lopen. “Als zoiets bij iedere speler gebeurt, dan houd je je hart vast. Vandaag was dat toevallig Shaqueel en dan is dat niet anders. Natuurlijk hoop je dat het meevalt, maar als de eerste signalen niet goed zijn, dan is dat hartverscheurend.”

Op de vraag in hoeverre vaderschap en trainerschap tegelijk door zijn hoofd schieten, is hij openhartig. “Het is eigenlijk een beetje pijnlijk. Ik ben hier trainer, maar uiteindelijk ook zijn vader. Het is verschrikkelijk dat hij dit meemaakt en dan hoop je dat het meevalt. Maar nogmaals: de eerste signalen zijn niet positief.”

Over het optreden van zijn ploeg blijft Van Persie ondanks alles tevreden. “Ik moet zeggen dat ik erg blij ben met mijn ploeg, zeker als je kijkt naar de situatie waarin wij zitten.”