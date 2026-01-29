Live voetbal 2

Feyenoord lijkt op zoek te moeten naar nieuwe keeper: 'Ik denk dat Wellenreuther een stap gaat maken'

Feyenoord voor het thuisduel met Fenerbahçe
Foto: © Imago / Realtimes
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
29 januari 2026, 18:00

De kans dat Timon Wellenreuther na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord, is aanzienlijk. Transferjournalist Mounir Boualin verwacht dat de dertigjarige doelman in de zomer een stap gaat maken, mede door concrete interesse uit de Bundesliga, zo onthult de transferjournalist van Soccernews.

Wellenreuther, wiens contract doorloopt tot medio 2027, is dit seizoen uitgegroeid tot de onbetwiste nummer één onder de lat in Rotterdam. Recentelijk gaf trainer Robin van Persie hem zelfs de aanvoerdersband. Toch zou hij binnenkort alweer de deur achter zich dicht kunnen trekken bij Feyenoord.

Vertrek Wellenreuther?

In een video-item van Soccernews wordt Jari de Busser besproken. Er gaan geruchten dat Feyenoord de doelman van Go Ahead Eagles in het vizier heeft. Moet De Busser eventueel die overstap maken? "Ik zou het als ik hem was wel doen, omdat ik denk dat Wellenreuther in de zomer een stap gaat maken", luidt de reactie van Boualin. Hij denkt dat dit het moment is voor Feyenoord om de Duitse doelman te verkopen, ook aangezien zijn contract over een dik jaar afloopt. "En volgens mij zijn er wel een aantal Bundesliga-clubs die hem al volgen", aldus Boualin. "Dus ik denk dat aankomende zomer een ideaal moment is voor alle partijen om een nieuwe stap te zetten, en dat Feyenoord op zoek gaat naar een nieuwe eerste keeper", zo besluit hij.

De Busser te duur voor Feyenoord?

Met het oog op een mogelijk vertrek van Wellenreuther, wordt de naam van De Busser van Go Ahead Eagles genoemd als potentiële opvolger. Boualin denkt dat de zomer een heel mooi moment zou kunnen zijn voor de 26-jarige Belg. "Dan komt er een plekje vrij als eerste keeper. Voor De Busser zou het een mooie stap zijn", zo zegt hij. Maar de transferjournalist plaatst ook een kanttekening: "Maar ik zou het als Feyenoord zijnde niet doen." Boualin heeft nog wat twijfels over de kwaliteiten van de keeper van Go Ahead.

Wellenreuther heeft dus nog een contract tot medio 2027 bij Feyenoord en er heerst twijfel of hij gaat verlengen. Volgens FootballTransfers.com heeft de keeper een geschatte transferwaarde tussen de 3,4 en 5,2 miljoen euro en dus kunnen de Rotterdammers dat geld eventueel investeren in een nieuwe eerste doelman.

  Gisteren, 19:51
  Gisteren, 18:17
  Gisteren, 15:37
Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
20
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
20
36
53
2
Feyenoord
20
22
39
3
Ajax
20
13
37
4
NEC
19
16
35
5
AZ
20
3
32

Complete Stand

