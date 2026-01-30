Het coalitieakkoord ‘Bouwen aan een beter Nederland’ van Kabinet-Jetten is vrijdagmiddag gepresenteerd. D66, VVD en CDA willen de veiligheid in Nederlandse voetbalstadions verbeteren en overwegen daarbij ook financiële sancties voor clubs. Rob Jetten kondigt daarbij de mogelijkheid van boetes voor voetbalclubs aan.

Rob Jetten (D66), Dilan Yeşilgöz (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) hebben 93 dagen na de verkiezingen hun coalitieakkoord naar buiten gebracht. Het beoogde minderheidskabinet, met Jetten als toekomstig premier, zal op basis van dit akkoord op zoek gaan naar steun in zowel de Tweede als de Eerste Kamer. In het akkoord staan ook plannen die directe gevolgen kunnen hebben voor het Nederlandse profvoetbal.

Veiligheid in voetbalstadions

Artikel gaat verder onder video

Het minderheidskabinet spreekt in het akkoord de ambitie uit om te werken aan ‘een veilige samenleving voor iedereen’ en constateert dat voetbalfans én de bredere samenleving ‘te vaak’ te maken krijgen met hooliganisme in en rondom stadions. “We gaan aan de slag met maatregelen om incidenten te beperken, waaronder een boetesysteem voor clubs wanneer politie-inzet zelfs binnen het stadion nodig is”, valt te lezen in het coalitieakkoord.

Gelijke behandeling

Daarnaast worden Nederlandse profclubs verplicht om schriftelijke plannen op te stellen voor antiracisme, gelijkheid, inclusie en een sociaal veilig klimaat om een licentie te hebben. “Meldingen van discriminatie worden standaard opgevolgd met een tuchtrechtelijk onderzoek. Om discriminerende en antisemitische spreekkoren effectiever aan te pakken, wordt er strenger gehandhaafd op het meedoen aan discriminerende spreekkoren en stellen we het playbacken bij deze spreekkoren zelfstandig strafbaar.”

In het coalitieakkoord van Kabinet-Jetten wordt ondernemerschap genoemd als belangrijke pijler, met plannen om regels te schrappen en bedrijven meer ruimte te geven om te groeien. Daarnaast benadrukt het kabinet de samenwerking binnen het Koninkrijk, waarbij sport kort wordt aangehaald als verbindend element, onder meer richting het WK voetbal van 2026, waar zowel Nederland als Curaçao aan deelneemt. Verder ligt de focus op economische ontwikkeling, goed bestuur en gelijke kansen binnen het hele Koninkrijk.