voelt zich in de rechtbank in Amsterdam 'voor de bus gegooid met de media erbij'. Dat blijkt uit beelden die Shownieuws heeft geschoten tijdens de inleidende zitting in de beroepszaak die de voetballer heeft aangespannen tegen de 7,5 jaar celstraf die hij in twee afzonderlijke strafzaken heeft gekregen.

De 34-jarige Promes zit momenteel vast in een Nederlandse gevangenis nadat hij vorig jaar juni werd uitgeleverd vanuit Dubai. Hij vecht tegen een totale celstraf van 7,5 jaar: zes jaar voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van 1350 kilo cocaïne en anderhalf jaar voor het neersteken van een familielid tijdens een familiefeest. Recent stapte Promes over naar een nieuw advocatenduo: Geert-Jan en Carry Knoops. Zij stonden vorig jaar zanger Marco Borsato bij in zijn veelbesproken zedenzaak.

Artikel gaat verder onder video

Gisteren (dinsdag) diende in Amsterdam een inleidende zitting in de beroepszaak van Promes. Daarin kwam de 50-voudig international bij monde van zijn advocate plots met een bekentenis over het steekincident, dat plaatsvond op een familiefeest in Abcoude. "De man vroeg Promes mee naar buiten te gaan. Daar werd het een chaos. Meerdere mensen raakten slaags, het verre familielid viel Promes aan. In die hectische omstandigheden heeft Quincy Promes één keer gestoken met een zakmesje", aldus Carry Knoops.

Op beelden die Shownieuws dinsdag van de zitting heeft geschoten is Promes niet te zien, maar is zijn stem wél te horen. Als hem gevraagd wordt of hij bereid is een verklaring af te leggen, zegt hij: "Onze voorkeur is uiteraard bij de commissaris, maar als u het daar niet mee eens bent ben ik alsnog meewillend om alsnog een verklaring af te geven. Met wat er de afgelopen jaren is gebeurd gooit u me nu weer een soort van voor de bus, met de media erbij. Ik hoop dat u een ander beeld van mij zult krijgen, dan uit het vonnis van de rechtbank blijkt."