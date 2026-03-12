Romeo Castelen veroordeeld tot celstraf: deze Oranje-internationals gingen hem voor

Romeo Castelen heeft donderdag te horen gekregen dat hij voor een jaar de gevangenis in moet. De voormalig buitenspeler werd schuldig bevonden aan witwassen. Gedurende zijn loopbaan speelde de inmiddels 42-jarige oud-aanvaller tien keer voor het Nederlands elftal, waarin hij eenmaal wist te scoren. Castelen is echter niet de eerste (oud-)international van Oranje die de cel in moest. FCUpdate zet alle internationals die hem voorgingen op een rij.

Gejus van der Meulen

Positie: keeper

Interlands / doelpunten: 54 / 0

Gejus van der Meulen speelde tussen 1924 en 1934 54 interlands voor het Nederlands elftal. Daarmee is hij de speler op deze lijst met de meeste wedstrijden voor Oranje. De doelman ging onder meer mee met Nederland naar het WK van 1934 in Italië, waar het toernooi na een nederlaag tegen Zwitserland (3-2) al na een duel voorbij was.

In 1935 zette Van der Meulen een punt achter zijn loopbaan. In september 1940 sloot hij zich aan bij de NSB en een jaar later ging hij vrijwillig bij de SS. Nadat Nederland in 1945 werd bevrijd van Duitsland, werd hem verweten dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog collaboreerde met de bezetter. In 1947 moest hij voor de rechter verschijnen en kreeg hij acht jaar gevangenisstraf opgelegd.

Tonny Kessler

Positie: middenvelder

Interlands / doelpunten: 3 / 1

Niet alleen Van der Meulen, maar ook Tonny Kessler werd veroordeeld voor zijn daden in de Tweede Wereldoorlog. De middenvelder speelde tussen 1907 en 1913 drie keer voor het Nederlands elftal en stopte tien jaar later met voetballen. In 1933 sloot Kessler zich aan bij de NSB, waar hij het schopte tot persoonlijke medewerker van Anton Mussert. Na de oorlog kreeg hij een celstraf van vier jaar opgelegd.

Mick Clavan

Positie: aanvaller

Interlands / doelpunten: 27 / 7

Mick Clavan bereikte tegen het einde van de Tweede Wereldoorlog het profvoetbal en debuteerde in 1948 in het Nederlands elftal. De aanvaller kwam in de zeventien jaar die volgden nog 26 keer in actie voor Oranje en wist in totaal zeven keer te scoren. Alleen Abe Lenstra en Bertus de Harder kwamen over een langere periode voor het Nederlands elftal uit.

Gedurende zijn loopbaan heeft Clavan twee maanden in de cel gezeten. Nadat de Haagse volksjongen in een restaurant zijn blouse niet wilde dichtknopen, werd hij hierop aangesproken door een politieagent. De aanvaller besloot de agent vervolgens uit te schelden, wat hem een gevangenisstraf opleverde. Nadat hij weer vrijkwam, keerde Clavan echter gewoon weer terug bij Oranje.

Bryan Roy

Positie: aanvaller

Interlands / doelpunten: 32 / 9

Bryan Roy doorliep de jeugdopleiding van Ajax en debuteerde in 1987 in het eerste elftal. De vleugelspeler speelde in totaal 155 wedstrijden voor de Amsterdammers en kwam in het vervolg van zijn loopbaan uit voor Foggia, Nottingham Forest, Hertha BSC, NAC Breda en Workington. Ook kwam hij 32 keer uit voor het Nederlands elftal. Na zijn spelerscarrière keerde Roy terug naar Ajax, waar hij in de jeugdopleiding werkte.

Tijdens de coronapandemie begin dit decennium begon Roy met het verspreiden van complottheorieën op Twitter. De oud-voetballer raakte onder meer in opspraak door journalist Chris Klomp te bedreigen. In augustus 2021 werd er aangifte tegen hem gedaan wegens het bedreigen van toenmalig premier Mark Rutte. “Headshot krijgtie straks”, schreef Roy.

Bij het politieverhoor liet Roy weten aanhanger te zijn van QAnon-complotten. Ook gaf hij aan van mening te zijn dat Rutte geëxecuteerd moest worden, omdat de toenmalig minister-president volgens de oud-international onderdeel was van een groep leiders die de wereldbevolking wilde terugbrengen tot vijf procent door het coronavirus. Roy kreeg een taakstraf van tachtig uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van vier weken opgelegd. Toen hij niet kwam opdagen bij zijn taakstraf, moest hij veertig dagen de cel in.

Glenn Helder

Positie: aanvaller

Interlands / doelpunten: 4 / 0

© Imago

Glenn Helder maakte in Nederland als buitenspeler furore bij Sparta Rotterdam en Vitesse, waarna hij begin 1995 de overstap maakte naar Arsenal. Na een huurperiode bij Benfica keerde de aanvaller eind 1997 bij NAC Breda terug in Nederland. Tijdens zijn loopbaan kwam Helder alleen in 1995 uit voor Oranje: dat kalenderjaar speelde hij vier interlands.

In zijn periode in Londen raakte Helder verloren in alle glitter en glamour in de Engelse hoofdstad. Door een gokverslaving raakte hij in de schulden, waarna hij steeds minder goed ging spelen. In 2007 werd Helder vastgezet in het huis van bewaring in Zwaag voor het lastigvallen van zijn ex-vriendin en het mishandelen van haar vriend. Hier werd hij voorwaardelijk vrijgelaten.

In 2008 moest Helder alsnog de gevangenis in. De voormalig buitenspeler kreeg een celstraf van 373 dagen opgelegd, waarvan 180 voorwaardelijk, wegens bedreiging, diefstal, mishandeling en vuurwapenbezit. Inmiddels is Helder uit zijn dal geklommen en zet hij zich in om anderen te behoeden voor de fouten die zijn leven hebben gekenmerkt.

David Mendes da Silva

Positie: middenvelder

Interlands / doelpunten: 7 / 0

David Mendes da Silva kwam in zijn loopbaan zeven keer uit voor het Nederlands elftal. De voormalig controlerende middenvelder speelde de meeste wedstrijden voor Sparta Rotterdam en kwam daarnaast in Nederland ook uit voor AZ en NAC Breda. In de zomer van 2017 besloot hij een punt achter zijn carrière te zetten.

Na zijn loopbaan raakte Mendes da Silva betrokken bij cocaïnehandel. In de zomer van 2023 werd de oud-voetballer veroordeeld voor het invoeren van twee partijen cocaïne, van 74 en 105 kilo. Verder werd hij vrijgesproken van het medeplegen van het invoer van 1300 kilo cocaïne, maar werd hij wel veroordeeld voor omkoping in de voorbereiding van deze invoer. In totaal kreeg hij een celstraf van zeven jaar opgelegd.

Quincy Promes

Positie: aanvaller

Interlands / doelpunten: 50 / 7

© Imago

Quincy Promes is het meest recente voorbeeld van een oud-international van Oranje die werd veroordeeld tot een celstraf. Met vijftig duels in het Nederlands elftal moet de vleugelspeler alleen Van der Meulen voor zich dulden. De voormalig speler van Ajax en FC Twente kreeg in de zomer van 2023 een gevangenisstraf van 1,5 jaar opgelegd voor het steken voor zijn neef, waarna hij enkele maanden later ook nog een straf van zes jaar kreeg voor betrokkenheid bij grootschalige cocaïnehandel.

Omdat Promes op dat moment speelde bij Spartak Moskou in Rusland, waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft. Daardoor kon de aanvaller toch op vrije voeten blijven. Toen hij in februari 2024 met zijn club in Dubai was, werd hem toegang tot het vliegtuig ontzegd en werd hij vastgehouden in de Verenigde Arabische Emiraten. Uiteindelijk werd de vleugelspeler wel vrijgelaten, maar mocht hij het land niet verlaten. Na zijn vertrek bij Spartak Moskou tekende hij daarom een contract bij United FC in Dubai.

In de zomer van 2025 werd Promes opnieuw aangehouden door de politie in Dubai, ditmaal omdat het uitleveringsverzoek van Nederland in een vergevorderd stadium was. Ruim een week later werd de voetballer daadwerkelijk uitgeleverd en ging hij in Nederland direct de cel in.

Promes is inmiddels in beroep gegaan tegen zijn celstraffen, maar mag de uitspraak hiervan niet in vrijheid afwachten. Het gerechtshof achtte de kans te groot dat hij weer zou vluchten, dus zit de rechtspoot in ieder geval tot de uitspraak in zijn beroepszaak vast.