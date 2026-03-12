Live voetbal

Romeo Castelen een jaar de cel in voor witwassen

Romeo Castelen
Foto: © Imago
12 maart 2026, 13:37

Romeo Castelen moet een jaar de gevangenis in, zo meldt het Algemeen Dagblad. De tienvoudig international werd verdacht van het witwassen van miljoenen misdaadgeld via een Chinese voetbalclub. Daarnaast moet hij ook ruim twee miljoen euro terugbetalen.

Castelen werd in 2019 op Schiphol betrapt met 139.000 euro. De oud-voetballer beweerde zelf tijdens de rechtszaak dat dit was om een horloge te kopen in Hongkong en stelde dat hij dacht dit pas daar aan te hoeven geven. Op de vraag waar het geld vandaan kwam, liet Castelen weten 'meerdere grote bedragen' te hebben gewonnen in het casino.

Uit onderzoek bleek dat Castelen een belangrijke pion was in een witwasconstructie, waarbij hij gebruikmaakte van een Chinese voetbalclub. Meermaals werd er in het geheim cashgeld van Nederland naar China of Hongkong gevlogen. Castelen werd tijdens een van deze pogingen dus betrapt. Het is niet duidelijk uit welke misdaad het geld afkomstig was.

Het geld werd witgewassen doordat de Chinese voetbalclub Castelen en zijn medeverdachte, een voetbalscout, betaalde. Zo kreeg de oud-international bijvoorbeeld een bonus van 200.000 euro toen de club niet degradeerde. Ook werden ze betaald voor scoutingswerkzaamheden, die in werkelijkheid niet plaatsgevonden zouden hebben.

De voetbalclub maakte het geld over naar rekeningen in Nederland en Duitsland, waar Castelen zelf ook grote bedragen op stortte. In totaal zou hij 1,6 miljoen euro erop hebben gezet. Volgens Castelen heeft hij een deel van het geld verdiend in het casino en is een ander deel van het bedrag afkomstig uit zijn loopbaan als voetballer.

De rechtbank besloot deze uitleg echter niet te accepteren en veroordeelde beide mannen tot een jaar in de gevangenis. Ook moeten ze allebei het witgewassen geld terugbetalen. Voor Castelen is dit en bedrag van ruim twee miljoen euro, terwijl medeverdachte Owen B. 690.000 euro moet betalen.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

infielder
312 Reacties
1.077 Dagen lid
1.336 Likes
infielder
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Best een goede selectie bij FC Penitentiary

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

R. Castelen

R. Castelen
Leeftijd: 42 jaar (3 mei 1983)

