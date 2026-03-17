maakt na een 'onthutsend' gesprek met zijn nieuwe advocaat Carry Knoops een opvallende draai en bekent het steekincident waarvoor hij tot 18 maanden celstraf is veroordeeld. Dat blijkt uit berichtgeving van Telegraaf-verslaggever Saskia Belleman over een inleidende zitting in zijn zaak, die vandaag (dinsdag) dient in de rechtbank in Amsterdam.

De 34-jarige Promes zit momenteel vast in een Nederlandse gevangenis nadat hij vorig jaar juni werd uitgeleverd vanuit Dubai. Hij vecht tegen een totale celstraf van 7,5 jaar: zes jaar voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van 1350 kilo cocaïne en anderhalf jaar voor het neersteken van een neef tijdens een familiefeest. Recent stapte Promes over na een nieuw advocatenduo: Geert-Jan en Carry Knoops. Zij stonden vorig jaar zanger Marco Borsato bij in zijn veelbesproken zedenzaak.

Artikel gaat verder onder video

Belleman schrijft op X dat het echtpaar Knoops dinsdag geen nieuw verzoek tot voorlopige vrijlating van Promes zal indienen, omdat zij nog maar kort op het dossier zitten. Carry Knoops meldt de rechtbank in haar openingspleidooi dat de voetballer 'zijn proceshouding heeft gewijzigd' na een viertal gesprekken met zijn nieuwe advocaten. Promes zou volledige opening van zaken hebben gegeven, volgens zijn advocaat was de inhoud van zijn verhaal 'onthutsend'. "Hij besefte onvoldoende hoe belangrijk het was om de rechters zelf te vertellen over de verdenkingen."

Promes boos: 'Justitie zet mij neer als topcrimineel'

Promes zou zijn vertrouwen in het rechtssysteem verloren zijn en boos zijn omdat Justitie hem 'heeft neergezet als topcrimineel'. Dat zou dan ook de reden zijn dat hij tot op heden 'dichtklapte' en een beroep deed op zijn zwijgrecht. Inmiddels zou Promes inzien dat het 'beter is om te praten' en komt hij dus met een bekentenis in de zaak van het steekincident, waarbij hij overigens bestrijdt dat het slachtoffer zijn neef is. Het zou namelijk gaan om een zoon van de dochter van de halfzus van zijn oma. Volgt u het nog?

'Eén keer gestoken met aardappelschilmesje'

Hoe dan ook, de man in kwestie werd door Promes aangesproken op een familiefeest omdat hij familiejuwelen zou hebben gestolen. "Die was daar niet van gediend. De man vroeg Promes mee naar buiten te gaan. Daar werd het een chaos. Meerdere mensen raakten slaags, het verre familielid viel Promes aan. In die hectische omstandigheden heeft Quincy Promes één keer gestoken met een aardappelschilmesje", schrijft Belleman.

Zijn vermeende betrokkenheid bij cocaïnesmokkel blijft Promes overigens ontkennen, daar heeft hij volgens zijn advocaat 'helemaal niks mee te maken'.