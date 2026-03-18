Vinícius verklaart opvallende juichactie in Manchester: 'Ik werd geprovoceerd'

18 maart 2026, 11:49
Vinicius Junior viert zijn eerste goal voor Real Madrid uit bij Manchester City
Foto: © Imago / Realtimes
Frank Hoekman | Brand Owner Assistant
Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior baarde dinsdagavond opzien met een opvallende juichactie in het Champions League-duel bij Manchester City. De Braziliaanse sterspeler vierde zijn eerste treffer van de avond met een huilgebaar richting de thuissupporters en komt na afloop met een verklaring.

Manchester City slaagde er dinsdagavond niet in om de 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd in Madrid weg te poetsen in de achtste finales van de Champions League. De beslissing viel feitelijk halverwege de eerste helft al, toen aanvoerder Bernardo Silva hands maakte in eigen zestien. Het leverde de Portugees rood op en Real een penalty, die door Vinícius onberispelijk werd binnengeschoten. In ondertal kwam City vlak voor rust nog wel langszij via Erling Haaland, maar Vinícius tekende in de blessuretijd van de tweede helft met zijn tweede van de avond voor een 1-2 eindstand. De Koninklijke slaagde er zo voor het tweede seizoen op rij in om het elftal van Pep Guardiola uit te schakelen in het miljardenbal.

Zijn eerste van de avond vierde Vinícius door een huilgebaar richting de supporters van Manchester City te maken. Voor de camera's van Movistar+ kwam de Braziliaan na de wedstrijd met een verklaring: "Zij hebben mij afgelopen seizoen geprovoceerd, ik vond het nodig om dit op deze manier te vieren", aldus Vinícius. "Het was niet respectloos naar hen, maar dit was mijn manier om mezelf te bewijzen richting het publiek."

Vinícius refereert aan vorig seizoen, toen Manchester City en Real tegenover elkaar stonden in de tussenronde van het miljardenbal. Voorafgaand aan de heenwedstrijd in het Etihad Stadium ontvouwden de thuissupporters toen een enorm spandoek met daarop een afbeelding van Rodri die de Ballon d'Or in ontvangst neemt, voorzien van de tekst 'Stop crying your heart out'. Real was het totaal oneens met de uitslag van de verkiezing en vond dat Vinícius de individuele prijs verdiend had, waardoor De Koninklijke de uitreiking uiteindelijk zou boycotten.

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Gisteren, 23:00
  • 11 mrt. 22:26
  • 11 mrt. 20:39
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Man City - Real Madrid

Manchester City
1 - 2
Real Madrid
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: UEFA Champions League
Seizoen: 2025/2026

Vinícius Júnior

Vinícius Júnior
Real Madrid
Team: Real Madrid
Leeftijd: 25 jaar (12 jul. 2000)
Positie: A, AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Real Madrid
27
9
2024/2025
Real Madrid
30
11
2023/2024
Real Madrid
26
15
2022/2023
Real Madrid
33
10

Stand UEFA Champions League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Arsenal
8
19
24
2
Bayern München
8
14
21
3
Liverpool
8
12
18
4
Spurs
8
10
17
5
Barcelona
8
8
16
6
Chelsea
8
7
16
7
Sporting
8
6
16
8
Man City
8
6
16
9
Real Madrid
8
9
15
10
Inter
8
8
15
11
Paris SG
8
10
14
12
Newcastle
8
10
14
13
Juventus
8
4
13
14
Atlético
8
2
13
15
Atalanta
8
0
13
16
Leverkusen
8
-1
12
17
Dortmund
8
2
11
18
Olympiakos
8
-4
11
19
Club Brugge
8
-2
10
20
Galatasaray
8
-2
10
21
Monaco
8
-6
10
22
Qarabağ
8
-8
10
23
Bodø/Glimt
8
-1
9
24
Benfica
8
-2
9
25
Marseille
8
-3
9
26
Pafos
8
-3
9
27
R. Union SG
8
-9
9
28
PSV
8
0
8
29
Athletic
8
-5
8
30
Napoli
8
-6
8
31
København
8
-9
8
32
Ajax
8
-13
6
33
Frankfurt
8
-11
4
34
Slavia
8
-14
3
35
Villarreal
8
-13
1
36
Kairat
8
-15
1

