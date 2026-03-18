Real Madrid-aanvaller baarde dinsdagavond opzien met een opvallende juichactie in het Champions League-duel bij Manchester City. De Braziliaanse sterspeler vierde zijn eerste treffer van de avond met een huilgebaar richting de thuissupporters en komt na afloop met een verklaring.

Manchester City slaagde er dinsdagavond niet in om de 3-0 nederlaag uit de heenwedstrijd in Madrid weg te poetsen in de achtste finales van de Champions League. De beslissing viel feitelijk halverwege de eerste helft al, toen aanvoerder Bernardo Silva hands maakte in eigen zestien. Het leverde de Portugees rood op en Real een penalty, die door Vinícius onberispelijk werd binnengeschoten. In ondertal kwam City vlak voor rust nog wel langszij via Erling Haaland, maar Vinícius tekende in de blessuretijd van de tweede helft met zijn tweede van de avond voor een 1-2 eindstand. De Koninklijke slaagde er zo voor het tweede seizoen op rij in om het elftal van Pep Guardiola uit te schakelen in het miljardenbal.

Zijn eerste van de avond vierde Vinícius door een huilgebaar richting de supporters van Manchester City te maken. Voor de camera's van Movistar+ kwam de Braziliaan na de wedstrijd met een verklaring: "Zij hebben mij afgelopen seizoen geprovoceerd, ik vond het nodig om dit op deze manier te vieren", aldus Vinícius. "Het was niet respectloos naar hen, maar dit was mijn manier om mezelf te bewijzen richting het publiek."

Vinícius refereert aan vorig seizoen, toen Manchester City en Real tegenover elkaar stonden in de tussenronde van het miljardenbal. Voorafgaand aan de heenwedstrijd in het Etihad Stadium ontvouwden de thuissupporters toen een enorm spandoek met daarop een afbeelding van Rodri die de Ballon d'Or in ontvangst neemt, voorzien van de tekst 'Stop crying your heart out'. Real was het totaal oneens met de uitslag van de verkiezing en vond dat Vinícius de individuele prijs verdiend had, waardoor De Koninklijke de uitreiking uiteindelijk zou boycotten.