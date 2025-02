Vinícius Júnior loopt veld Manchester City op en ziet levensgroot spandoek over hem

De supporters van Manchester City hebben voorafgaand aan de wedstrijd tegen Real Madrid een gigantisch spandoek getoond gericht aan . De aanvaller van Real Madrid wordt opgeroepen om ‘te stoppen met huilen’.

Op het spandoek is een afbeelding te zien van Rodri die de Ballon d’Or in ontvangst neemt. Hij kreeg meer stemmen dan Vinícius, die het Ballon d’Or-gala in Parijs boycotte nadat duidelijk werd dat hij niet zou gaan winnen. Vinícius vond dat hij de prijs verdiende na zijn sterke seizoen. “Indien nodig zal ik dit nog tien keer doen. Ze zijn niet voorbereid”, schreef de Braziliaan op Instagram.

De reactie van Vinícius wordt niet gewaardeerd door het Manchester City-publiek, dat een levensgroot spandoek toonde met de tekst ‘Stop crying your heart out’. Dat is ook een nummer van Oasis, de populaire rockband uit Manchester. Opvallend was dat de momenteel geblesseerde Rodri een foto leek te maken van het spandoek.

