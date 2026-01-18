is zaterdag uitgevallen bij Bayer Leverkusen in het duel met 1899 Hoffenheim (1-0 verlies). De doelman leek zijn knie te verdraaien en na afloop gaf trainer Kasper Hjulmand aan dat het er ‘niet goed uit ziet’. Met het oog op het WK van komende zomer zou deze blessure ook slecht nieuws kunnen zijn voor Ronald Koeman.

Flekken maakte afgelopen zomer voor elf miljoen euro de overstap van Brentford naar Bayer Leverkusen. In Duitsland werd de 32-jarige Nederlander direct eerste doelman en tot dit weekend miste hij nog geen minuut. Op bezoek bij 1899 Hoffenheim, dat met 1-0 won door een doelpunt van Wouter Burger, ging het mis voor Flekken.

Na een uur spelen passte Jarell Quansah de bal terug naar zijn doelman, die niet onder druk werd gezet. Toch besloot Flekken de bal hard naar voren te schieten, waarbij hij zijn knie leek te verdraaien. Toen hij niet veel later de bal weer in zijn bezit kreeg, bleek dat het niet ging en speelde hij de bal zonder al te veel kracht buiten de lijnen. Hjulmand haalde zijn sluitpost naar de kant en verving hem met voormalig Heracles-keeper Janis Blaswich.

Op de persconferentie na de wedstrijd maakte Hjulmand duidelijk dat hij zich zorgen maakt om de blessure van Flekken. “We gaan morgen onderzoek laten doen, dan weten we meer. Maar het ziet er niet goed uit”, aldus de oefenmeester. De blessure komt ook voor Flekken zelf in een vervelende periode, aangezien het WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten over een kleine vijf maanden op het programma staat. De sluitpost, die de afgelopen jaren steevast tot het keepersgilde van Oranje behoort, loopt daardoor het risico zijn plek in de selectie van Ronald Koeman kwijt te raken.