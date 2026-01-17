Live voetbal 4

Schouten spreekt naam PSV-ploeggenoot verkeerd uit: 'Barra... Barrakterovic"

Jerdy Schouten
Foto: © ESPN
0 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
17 januari 2026, 22:25

Jerdy Schouten is ruim een jaar na de komst van Esmir Bajraktarevic naar PSV nog altijd niet in staat om de naam van de aanvaller goed uit te spreken. Na de moeizame zege op Fortuna Sittard (1-2) houdt de aanvoerder van de Eindhovenaren het voor de camera's van ESPN op iets wat klonk als 'Barrakterovic', met de klemtoon op de 'O'.

PSV had het in Sittard bijzonder moeilijk met het stugge Fortuna van Danny Buijs. Na de vroege openingstreffer van Paul Wanner kwam de thuisploeg door een geweldige pegel van Kaj Sierhuis razendsnel weer langszij. Pas een kwartier voor tijd trok de koploper de wedstrijd naar zich toe, toen Ivan Perisic de uiteindelijk beslissende 1-2 maakte.

Artikel gaat verder onder video

Volgens Schouten was er tot de 0-1 weinig aan de hand voor PSV. "We hadden heel veel de bal. Zij stonden weliswaar goed, verdedigend, maar ze kwamen niet tot heel grote kansen. Zolang zij dan ook niet gevaarlijk worden, heb je wel een overwicht. Alleen, door die 1-1 werd het een moeilijkere wedstrijd", analyseert de captain. Schouten vond dat zijn ploeg soms in een te laag tempo speelde om het Fortuna echt moeilijk te maken. "Of we gaven té snel de voorzet. We speelden natuurlijk in de spits met Barra... Barrakterovic. Dat is niet een kopsterke spits." Interviewer Milan van Dongen valt hem in de rede: "Moeilijke naam, hè?" Schouten beaamt lachend: "Nee, geen makkelijke naam. Ik noem hem liever Esmir."

In de studio van De Eretribune komt Kees Kwakman nog even terug op de verhaspeling van Schouten. "Ik ben niet de enige die last had met die naam, hè", lacht de Volendamse analist, die afgelopen woensdag zijn tong ook al brak over de naam van de Bosnisch international. Die stond zaterdagavond voor de tweede wedstrijd op rij in de spits, terwijl hij van nature toch echt een buitenspeler is. Trainer Peter Bosz is echter gedwongen te improviseren, aangezien Ricardo Pepi, Alassane Pléa én Myron Boadu allen door blessures ontbreken bij PSV.

➡️ Meer PSV nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
PSV-spits Ricardo Pepi met op de achtergrond het logo van Fulham

'Deal tussen PSV en Fulham over Pepi niet ondenkbaar'

  • Gisteren, 22:27
  • Gisteren, 22:27
Vertrekkende spitsen van PSV

Opvallend: PSV lijkt spitsen van Jong PSV al jarenlang te negeren

  • Gisteren, 18:30
  • Gisteren, 18:30
Nederland introduceert als eerste land extra prijs in bekertoernooi: amateurwinnaar

Loting kwartfinale KNVB Beker: PSV treft Feyenoord-beul Heerenveen, AZ tegen Twente

  • Gisteren, 17:52
  • Gisteren, 17:52
3 0 reacties
Reageren
0 reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Fortuna - PSV

Fortuna Sittard
1 - 2
PSV
Vandaag gespeeld om 20:00
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Esmir Bajraktarevic

Esmir Bajraktarevic
Jong PSV
Team: Jong PSV
Leeftijd: 20 jaar (10 mrt. 2005)
Positie: AM, A (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong PSV
1
0
2025/2026
PSV
14
2
2024/2025
Jong PSV
9
1
2024/2025
PSV
4
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
18
35
49
2
Feyenoord
18
21
36
3
Ajax
19
11
34
4
NEC
17
14
29
5
AZ
17
4
28

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel