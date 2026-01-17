is ruim een jaar na de komst van naar PSV nog altijd niet in staat om de naam van de aanvaller goed uit te spreken. Na de moeizame zege op Fortuna Sittard (1-2) houdt de aanvoerder van de Eindhovenaren het voor de camera's van ESPN op iets wat klonk als 'Barrakterovic', met de klemtoon op de 'O'.

PSV had het in Sittard bijzonder moeilijk met het stugge Fortuna van Danny Buijs. Na de vroege openingstreffer van Paul Wanner kwam de thuisploeg door een geweldige pegel van Kaj Sierhuis razendsnel weer langszij. Pas een kwartier voor tijd trok de koploper de wedstrijd naar zich toe, toen Ivan Perisic de uiteindelijk beslissende 1-2 maakte.

Volgens Schouten was er tot de 0-1 weinig aan de hand voor PSV. "We hadden heel veel de bal. Zij stonden weliswaar goed, verdedigend, maar ze kwamen niet tot heel grote kansen. Zolang zij dan ook niet gevaarlijk worden, heb je wel een overwicht. Alleen, door die 1-1 werd het een moeilijkere wedstrijd", analyseert de captain. Schouten vond dat zijn ploeg soms in een te laag tempo speelde om het Fortuna echt moeilijk te maken. "Of we gaven té snel de voorzet. We speelden natuurlijk in de spits met Barra... Barrakterovic. Dat is niet een kopsterke spits." Interviewer Milan van Dongen valt hem in de rede: "Moeilijke naam, hè?" Schouten beaamt lachend: "Nee, geen makkelijke naam. Ik noem hem liever Esmir."

In de studio van De Eretribune komt Kees Kwakman nog even terug op de verhaspeling van Schouten. "Ik ben niet de enige die last had met die naam, hè", lacht de Volendamse analist, die afgelopen woensdag zijn tong ook al brak over de naam van de Bosnisch international. Die stond zaterdagavond voor de tweede wedstrijd op rij in de spits, terwijl hij van nature toch echt een buitenspeler is. Trainer Peter Bosz is echter gedwongen te improviseren, aangezien Ricardo Pepi, Alassane Pléa én Myron Boadu allen door blessures ontbreken bij PSV.