PSV neemt dit seizoen definitief afscheid van , die de club verruilt voor Real Valladolid. Wederom vertrekt een jonge, zelfopgeleide spits zonder dat hij doorbreekt bij de Eindhovenaren. Sinds de intrede van Jong PSV in het betaalde voetbal is het de landskampioen zelden gelukt een eigen spits echt te laten slagen in het eerste elftal. Een overzicht:

“We willen allemaal naar PSV 1, maar we weten ook dat het niet allemaal mogelijk is. We moeten zoveel mogelijk profvoetballers opleiden. Dit is de keuze die Robin daarin maakt. We hopen elkaar nog steeds te helpen. Laten we hopen dat hij over een paar jaar wel klaar is om de stap naar PSV 1 te maken”, waren de veelzeggende woorden van Jong PSV-trainer Stijn Schaars tegenover ESPN.

Met Cody Gakpo, Steven Bergwijn, Noni Madueke en Ismael Saibari zijn er veel voorbeelden van ex-Jong PSV-spelers die wél slagen bij het grote PSV. Maar spitsen? Die komen opvallend weinig door vanuit de beloftenploeg. De laatste succesvolle Jong PSV-spits is Donyell Malen. Hij speelt tegenwoordig echter vooral vanaf de rechterkant en kwam pas op achttienjarige leeftijd naar Eindhoven.

Hieronder een lijst met jonge spitsen die weinig tot geen serieuze kansen hebben gekregen in de hoofdmacht.

Robin van Duiven

Van Duiven is het meest recente voorbeeld. De negentienjarige scoorde vijftien keer in 24 duels in de Keuken Kampioen Divisie, waarmee hij tweede staat op de topscorerslijst. Productief, maar PSV ziet geen toekomst in hem. Zijn contract wordt niet verlengd, waardoor hij transfervrij vertrekt naar Real Valladolid.

Zelfs een debuut in het eerste elftal zat er niet in. Ondanks blessures bij Alessane Pleá, Ricardo Pepi en Myron Boadu, kiest Peter Bosz voor andere namen in de punt van de aanval.

Jason van Duiven

Ook voor de oudere broer van Robin, Jason van Duiven, zag PSV geen toekomst. De twintigjarige maakte met 21 goals in 48 wedstrijden indruk bij Jong PSV, maar mocht zijn debuut in het eerste elftal nooit maken. Na een teleurstellende uitleenperiode aan Almere City mocht Jason van Duiven in 2024 definitief vertrekken naar Lommel SK, dat actief op het tweede niveau van België.

Joël Piroe

Bij PSV zullen ze zich ongetwijfeld al eens achter de oren hebben gekrabd door het vertrek van Joël Piroe, al kreeg de spits wel degelijk iets meer kansen in de hoofdmacht van de Eindhovenaren: hij speelde twaalf duels en wist daarin vier keer te scoren. PSV liet Piroe in de zomer van 2021 vertrekken naar Swansea City, waar hij uitgroeide tot ware doelpuntenmachine.

In vijf seizoenen (twee bij Swansea en drie bij Leeds United) maakte de 26-jarige spits 79 doelpunten. Inmiddels meldde De Telegraaf zelfs dat PSV Piroe mogelijk wil terughalen naar het Philips Stadion, maar een transfer lijkt niet realistisch.

Fodé Fofana

Ook spits Fodé Fofana is er niet in geslaagd om door te stoten naar de Eindhovense hoofdmacht. Bij Jong PSV pikte de 23-jarige aanvaller regelmatig zijn goaltje mee, maar bij PSV 1 had men na drie officiële wedstrijden genoeg gezien. De club verhuurde Fofana nog aan Vitesse, maar in Arnhem kwam hij – mede door blessures – niet verder dan verder dan drie optredens.

Klaas-Jan Huntelaar

Hoewel Klaas-Jan Huntelaar later uitgroeide tot een van de meest productieve spitsen van zijn generatie, kreeg hij bij PSV nooit de kans om zich te bewijzen. De Nederlandse aanvaller debuteerde in 2002 in Eindhoven, maar kwam te jong en onervaren over in een selectie met gevestigde spitsen.

PSV verhuurde hem aan De Graafschap en AGOVV, waar hij bij laatstgenoemde topscorer van de Eerste Divisie werd. De Eindhovenaren wilden vervolgens wel door met Huntelaar, maar die hoefde niet te hopen op speeltijd. Guus Hiddink zag de spits liever op huurbasis bij een andere club spelen.

PSV besloot hem uiteindelijk te verkopen aan SC Heerenveen, waardoor Huntelaar zijn doorbraak elders moest realiseren. In Friesland en later bij Ajax en internationale clubs liet hij zien waartoe hij in staat was en bouwde hij een imposante carrière op.

Jesper Uneken

Bij PSV had Jesper Uneken dit seizoen weinig perspectief, waardoor hij koos voor een uitleenbeurt aan RKC Waalwijk. Daar maakte hij tot dusverre zeven doelpunten in twintig wedstrijden, waaronder gister (donderdagavond) ééntje met een omhaal tegen SC Heerenveen.

Toch is het nog maar de vraag of Uneken, die bij zijn debuut in PSV 1 al na twee minuten wist te scoren, nog een kans gaat krijgen in de hoofdmacht. Ook nu Pepi, Boadu en Pleá geblesseerd zijn, hoeft de spits niet te hopen op een vroegtijdige terugkeer. Peter Bosz gaf op de persconferentie aan dat dit geen thema is.

Twijfelgevallen: Lammers en Locadia

Sam Lammers gold in de jeugd van PSV jarenlang als een talentvolle spits en maakte zijn debuut in het eerste elftal in 2016. Na een succesvolle verhuurperiode aan sc Heerenveen keerde hij terug in de hoofdmacht, maart toch verliep zijn doorbraak bij PSV stroef. Een belangrijke factor was de sterke concurrentie voorin bij PSV, met gevestigde namen zoals Luuk de Jong, Donyell Malen en later andere aanvallers die voorkeur kregen in de basiself, waardoor Lammers weinig vaste speelminuten kreeg.

Ook hardnekkige blessures, zoals een knieoperatie in 2019, speelde parten bij de spits. Lammers kreeg in 2020 de ruimte om een transfer naar Atalanta af te ronden, al wilde PSV ook best met hem verder. Daarom kan er niet per se gesteld worden dat de aanvaller geen kans heeft gehad in het eerste, al speelde hij maar 29 wedstrijden. Daarin was hij zelden basisspeler, slechts twaalf keer.

Locadia is een van de weinige voorbeelden van een spits die wél via de jeugdopleiding doorstroomde naar PSV 1. Hij maakte zijn debuut in 2011 en werd in het seizoen erop vast opgenomen in de A‑selectie. In zijn tijd bij het eerste elftal scoorde hij regelmatig en droeg hij mee aan kampioenschappen, maar zijn ontwikkeling stokte op een punt waarop hij geen onbetwiste eerste spits werd.

In 2018 vertrok Locadia voor een aanzienlijke transfer naar Brighton & Hove Albion in de Premier League, waarna zijn carrière een grillige koers kreeg met uiteenlopende periodes en clubs in het buitenland zoals FC Cincinnati, Persepolis, Cangzhou, Amorebieta en CF Intercity (zijn huidige club). Hoewel hij bij PSV wel minuten maakte, lukte het hem niet om langdurig als vaste spits door te breken.

Al deze voorbeelden laten zien dat PSV in de afgelopen jaren wél veel talenten opleidt, maar dat het voor spitsen opvallend vaak niet lukt om in Eindhoven door te breken. Moet PSV zijn talentvolle Jong PSV meer kansen gaan geven?