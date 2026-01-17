AZ heeft de sensationele bekerzege op Ajax zaterdagavond geen passend vervolg weten te geven in de Eredivisie. Het uitduel bij PEC Zwolle leverde een 3-1 nederlaag op voor de ploeg van trainer Maarten Martens. Door het verlies blijven de Alkmaarders vijfde in de competitie.

Martens hield in Zwolle vast aan de basiself die Ajax woensdag op een 6-0 nederlaag trakteerden in de achtste finales van het bekertoernooi. Bij PEC één wijziging ten opzichte van het 1-1 gelijkspel bij FC Twente van vorige week: Henry van der Vegt zette winteraanwinst Younes Namli, die aan zijn derde periode in Zwolle is begonnen, in de basis ten koste van Kaj de Rooij. Shola Shoretire begon daarom op de linkerflank.

Artikel gaat verder onder video

Namli stond in de openingsfase met een ragfijne pass aan de basis van de 1-0. De buitenspeler zette Shoretire voor het doel, waarop de Engelsman de verre hoek vond achter Rome-Jayden Owusu-Oduro. Na een klein halfuur spelen was Namli ook bij de tweede PEC-treffer van groot belang. Uit een zijn hoekschop kopte Anselmo García MacNulty bij de eerste paal raak: 2-0. Tot overmaat van ramp raakte AZ vlak voor rust ook nog eens Sven Mijnans kwijt. De middenvelder greep naar zijn hamstring en kon niet verder; Matej Sín was zijn vervanger.

Koopmeiners schiet corner ineens binnen

In de tweede helft raakte ook PEC een belangrijke pion kwijt: centrale verdediger Simon Graves viel een kwartier in de tweede helft uit, Oliver Aertssen kwam voor hem in de plaats. Martens bracht onder meer Jizz Hornkamp binnen de lijnen om een aansluitingstreffer te forceren. Die kwam er een kwartier voor tijd op bijzondere wijze, toen een indraaiende corner van Peer Koopmeiners via de binnenkant van de verre paal ineens binnen ging: 1-2.

Gesterkt door de goal ging AZ vervolgens op zoek naar een gelijkmaker. Hornkamp dacht daar acht minuten voor tijd voor te zorgen, toen hij op aangeven van mede-invaller Wassim Bouziane raak schoot, maar zag zijn eerste AZ-goal uitgesteld worden wegens buitenspel. Kees Smit was even later, bij het ingaan van de blessuretijd, ook dichtbij een treffer. Zijn geplaatste schot spatte echter uiteen op de paal naast doelman Tom De Graaff. Drie minuten later gooide Shoretire het duel met zijn tweede van de avond in definitief in het slot: 3-1.