Max Huiberts heeft de belangen van AZ en niet bovenaan staan, zo stelt Valentijn Driessen in zijn column in De Telegraaf. De technisch directeur krijgt ieder jaar namelijk een bonus op basis van het transferresultaat. Omdat Huiberts na dit seizoen vertrekt bij AZ, denkt Driessen dat hij kroonjuweel Smit nu wil verkopen om hier nog van te profiteren.

Smit geldt als een van de grootste talenten op de Nederlandse velden. Afgelopen week werd duidelijk dat AZ een mandaat had gegeven aan topmakelaar Jorge Mendes om de recordtransfer van de middenvelder te realiseren. Driessen vindt dit een ‘bijzonder ongebruikelijke en dure’ actie van Huiberts. “Waarom doen AZ en Huiberts dit? Kan Huiberts zelf geen topdeal met de Europese elite afsluiten?”, vraagt de verslaggever zich af.

Driessen begrijpt niet zo goed waarom Smit per se nu moet vertrekken bij AZ. De jongeling gaf in een eerder stadium namelijk aan dat hij mogelijk tot de zomer van 2027 in Alkmaar wil blijven om zich verder te ontwikkelen. De verslaggever ziet ook niet in hoe een razendsnel vertrek van Smit in het belang van ‘het financieel kerngezonde AZ’ past. “Terwijl Smit met een korte contractverlenging en stevige financiële verbetering ook een jaar later voor de hoofdprijs kan vertrekken. Zeker als hij met Oranje naar het WK mag. En wint Smit met AZ een hoofdprijs, dan zal de financiële waarde van de AZ-selectie en de jeugdopleiding significant stijgen.”

AZ heeft er een handje van om zijn grootste talenten vroeg van de hand te doen, zo ziet Driessen. Hij denkt dat dit komt door afspraken gemaakt met directeuren Merijn Zeeman en Huiberts. Beide bestuurders ontvangen namelijk een bonus als de prestaties bij AZ in hogere inkomsten en lage schulden resulteren. Een positief transferresultaat draagt daar flink aan bij. Driessen haalt aan dat de directie van AZ in seizoen 2023/24 ruim twee miljoen euro verdeelde en vorig seizoen zelfs ruim drie miljoen euro.

Veel hoger transferresultaat

Ook dit seizoen zal AZ weer een flink bedrag uitkeren aan Zeeman en Huiberts. Door de toptransfers van Ruben van Bommel, Jayden Addai, David Møller Wolfe, Ernest Poku en Myron van Brederode streken de Alkmaarders al zo’n 55 miljoen euro op. Mocht Smit voor 1 juli worden verkocht, wordt zijn transfersom hierbij opgeteld. Ook Troy Parrott zou nog voor miljoenen naar de Premier League kunnen vertrekken.

Huiberts kondigde in november aan per 1 juli bij AZ te vertrekken. “Het zou voor hem persoonlijk financieel extra aantrekkelijk kunnen zijn om Smit en Parrott voor die datum te verkopen”, stelt Driessen. “Hier dringt zich een perverse prikkel op voor Huiberts. Het plaatst het invliegen door AZ van supermakelaar Mendes om Smit komende zomer voor de hoofdprijs te verkopen in een ander daglicht. Eentje waarbij het belang van AZ en Smit geschaad kan worden.”