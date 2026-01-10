Live voetbal 8

Perez kritisch op Martens en AZ na 'Kwakman-affaire': 'Pak nou niet de zwakke spelers aan'

10 januari 2026

Kenneth Perez is kritisch op AZ en trainer Maarten Martens naar aanleiding van de 'affaire' rond middenvelder Dave Kwakman. Die leek de tweede seizoenshelft op huurbasis te gaan uitkomen voor provinciegenoot FC Volendam, maar na een wanprestatie op het trainingsveld zetten de Alkmaarders een streep door de overstap. "Het is altijd sterker wanneer je een van de gevestigde jongens aanpakt", zegt Perez.

Kwakman speelde de tweede helft van vorig seizoen op huurbasis voor FC Groningen en ontwikkelde zich daar al snel tot basisspeler. Afgelopen zomer keerde hij hoopvol terug bij AZ, waar hij zijn contract tussentijds verlengde. Martens liet de middenvelder in de eerste seizoenshelft echter voornamelijk links liggen: Kwakman kwam in de Eredivisie niet verder dan zes invalbeurten en mocht ook in de Conference League drie keer meedoen, verder deed hij geregeld mee bij Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie.

Een tussentijdse overstap naar Volendam leek lange tijd uitkomst te brengen voor Kwakman en AZ, maar daar ging op 3 januari dus plots een streep door. "Dave heeft zich slecht gepresenteerd bij de looptest gisteren", verklaarde technisch directeur Max Huiberts van AZ. "Misschien dat hij met zijn hoofd al ergens anders heeft gezeten. Maar hier werden we niet blij van. Zolang je onderdeel van AZ bent, moet je hier je best doen. We houden Dave hier. Dit is de niet de manier om weg te gaan bij AZ", aldus de vertrekkende beleidsbepaler.

Martens had 'pittig gesprek' met Kwakman: 'Hij heeft goed gereageerd'

Vandaag (zaterdag) staat AZ bij de hervatting van de Eredivisie uitgerekend tegenover Volendam. Kwakman zit 'gewoon' bij de thuisploeg op de bank. Martens wil voor de aftrap tegenover ESPN niet toegeven dat de middenvelder na het onderlinge duel alsnog naar het vissersdorp zal verkassen: "Nee, we kunnen hem zeker gebruiken", aldus de Belgische trainer. "Ik heb een pittig gesprek met hem gehad, hij heeft een goede reactie getoond. Dave is een geweldige voetballer, moet met name op het fysieke gedeelte nog wat harder pushen. Het was een heel slecht signaal dat hij daarmee af gaf, maar hij heeft goed gereageerd. Ik heb hem natuurlijk daarna weer gesproken, hij is volledig inzetbaar. Of hij daarna naar Volendam mag? Dat moeten we nog bekijken."

Als Martens de ESPN-desk verlaten heeft, krijgt Perez de vraag hoe hij naar de affaire kijkt. "Als jij wil wat hij net zegt... over absoluut geen verslapping, dan is dit natuurlijk een mooi moment", begint de Deense oud-speler van onder meer AZ. "De vraag is natuurlijk of dit een speler is die belangrijk genoeg is", vervolgt Perez. Als speler denk je vaak: 'Pak nou niet de zwakke spelers aan'. Pak de jongens hoog in de hiërarchie aan, dat is Kwakman niet. Maar goed, hij was degene die dat deed. Het is altijd sterker wanneer je een van de gevestigde jongens aanpakt. Misschien doen die hartstikke goed hun werk, maar dat is blijkbaar niet helemaal het geval."

AZ - Volendam

AZ
16:30
FC Volendam
Vandaag om 16:30
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Dave Kwakman

Dave Kwakman
AZ
Team: AZ
Leeftijd: 21 jaar (7 aug. 2004)
Positie: VM (C), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Jong AZ
6
0
2025/2026
AZ
6
0
2024/2025
AZ
5
0
2024/2025
Jong AZ
10
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27
6
AZ
16
3
25
7
Twente
17
5
25
8
Utrecht
17
5
23

