Hugo Borst vindt het belachelijk dat Kees Smit optie is voor Oranje

Hugo Borst vindt dat het verdient om aankomende zomer met het Nederlands elftal mee te gaan naar het WK. De journalist stelt dat de middenvelder van PSV ‘een herziening’ verdient in Oranje.

Veerman maakte in 2024 deel uit van de EK-selectie van Oranje, maar speelde nadien geen interland meer. De dramatische wedstrijd die de middenvelder in de groepsfase speelde tegen Oostenrijk (2-3 nederlaag) lijkt hem in die zin nog steeds te achtervolgen.

Veerman is op dit moment bezig aan een uitstekend seizoen in dienst van PSV en Borst hoopt dat bondscoach Ronald Koeman hem meeneemt naar het WK van aankomende zomer. “Hij heeft iets extreem bijzonders: hij ziet snel waar het gaatje is. Ik denk toch wel dat hij dat op het niveau van het Nederlands elftal ook wel kan”, zegt Borst over Veerman.

“Natuurlijk is er een verschil of je met het Nederlands elftal tegen Bosnië speelt, of tegen Brazilië en Argentinië, maar ik vind echt dat hij mee hoort te gaan naar het WK. Zeker als ik hoor dat bijvoorbeeld Kees Smit kan worden opgeroepen. Die heeft nog helemaal niks laten zien!”, vervolgt Borst over de negentienjarige middenvelder van AZ. “Dus het zou heel fair zijn als de bondscoach kan vergeten hoe Veerman hem, in zijn perceptie, in de steek heeft gelaten op het EK. Ik vind echt dat hij een herziening verdient.”

Collega-analist Marciano Vink kan zich daar wel in vinden. “Hij is de bovenkant van de Eredivisie. Net zoals bijvoorbeeld Valente en Timber bij Feyenoord. Als je bij de bovenkant van de Eredivisie behoort, dan moet je ook gewoon een kans maken op het Nederlands elftal. Zo simpel is dat.”

“Dat Kees Smit genoemd wordt, is denk ik in de euforie gebeurd”, vervolgt Vink. “Dat zal bij Koeman niet echt… Er moeten in de tweede helft van het seizoen wel extreme dingen gebeuren, wil je in de huidige selectie, met de huidige middenvelders, ruimte creëren voor Smit. Ik denk dat Veerman daar veel eerder voor in aanmerking komt.”