Robin van Persie blijft voorlopig 'gewoon' opstellen bij Feyenoord, zo vertelt de trainer vrijdagmiddag tijdens een persconferentie. De middenvelder beschikt over een aflopend contract in De Kuip, de onderhandelingen over een verlenging zouden inmiddels stilliggen. Desondanks rekent Van Persie niet op een winters vertrek.

De Telegraaf bracht eerder vandaag (vrijdag) naar buiten dat er geen gesprekken meer plaatsvinden tussen Feyenoord en Timber, die drieënhalf jaar geleden voor zo'n zeven miljoen euro overkwam van FC Utrecht. In dat geval zijn er nog twee denkbare scenario's: óf de gewezen aanvoerder wordt deze winter nog verkocht, óf hij loopt komende zomer gratis de deur uit.

Van Persie krijgt vrijdag vragen over de contractsituatie van Timber. Is die situatie voor de trainer, nu Timber 'eigenlijk geen waarde meer vertegenwoordigt voor Feyenoord', een reden om hem niet meer op te stellen? "Nee, dat is het niet", antwoordt Van Persie duidelijk. Kan hij wel bevestigen dat de gesprekken zijn afgebroken? "Nee, dat doe ik ook niet. Ik spreek puur vanuit mezelf. Ze zijn al anderhalf jaar in gesprek, de club en het kamp-Timber. Ook vóór mijn tijd, zelfs. Ik heb het stuk ook gelezen, maar ik heb het vanuit Dennis (te Kloese, red.) niet bevestigd gekregen."

"Aan de andere kant", vervolgt Van Persie, "op persoonlijke titel: als je het mij vraagt, acht ik de kans klein dat hij verlengt. Dat is ook zijn goed recht. Daar heb je altijd meerdere partijen voor nodig. Dat is erg jammer." Van Persie zegt vervolgens dat hij wel verwacht dat Timber het seizoen afmaakt bij Feyenoord. "Dat is mijn verwachting, op persoonlijke titel", benadrukt de trainer.