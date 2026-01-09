De relatie tussen Feyenoord-fans en heeft het laatste jaar een flinke knauw gekregen. Toch is het nieuws van vrijdagochtend, dat Timber niet meer praat met de Rotterdamse club over contractverlenging, de druppel die de emmer doet overlopen.

Afgelopen zomer wilde de middenvelder al vertrekken uit Nederland, maar dat kwam er toen niet van. Zijn contract wilde hij ook niet direct verlengen, waardoor Robin van Persie besloot zijn aanvoerdersband af te pakken. Sem Steijn werd eerste aanvoerder en Timber verloor een hoop krediet bij de achterban. Gedurende dit seizoen kregen sommige fans toch weer wat hoop dat de tweelingbroer van Jurriën zou bijtekenen, maar die hoop lijkt nu definitief de prullenbak in. Volgens De Telegraaf praat Quinten niet meer met Feyenoord over een contractverlenging.

Artikel gaat verder onder video

Komende zomer loopt zijn contract af, waardoor hij gratis de deur uitloopt. Mogelijk zit deze winter echter al een vertrek in het vat, al lijkt Timber zijn zinnen te hebben gezet op de Engelse Premier League. Daarom zou hij een stap naar Lazio Roma, die Kenneth Taylor wel gaat maken, ook hebben geweigerd.

Het nieuws dat Timber een contractverlenging niet meer tot de opties vindt behoren, schiet bij veel Feyenoord-fans in het verkeerde keelgat. Op X komen er een negatieve reacties, waaronder veel supporters die hem niet meer in het eerste willen zien spelen. Ook krijgt hij termen als 'arrogante geldwolf' naar zijn hoofd geslingerd.

Zou graag zien dat Feyenoord in de toekomst scout op goede spelers MET betrouwbare zaakwaarnemers en natuurlijk ook meer loyaliteit bij de speler zelf. Dit toneelstukje van Timber het afgelopen anderhalf jaar zorgt alleen bij voor terechte frustratie bij de fans #feyenoord — Tati Tovenaar (@TatiTovenaar) January 9, 2026

