heeft de optie om bij te tekenen bij Feyenoord al uit zijn hoofd gezet. Volgens De Telegraaf lopen er geen gesprekken meer tussen de speler en de club.

Het aflopende contract van Timber is dit seizoen al veelvuldig een thema geweest. Het zorgde er onder andere voor dat zijn aanvoerdersband werd afgenomen afgelopen zomer. Toen wilde de middenvelder al vertrekken, maar dat kwam er niet van. Hij bleef en liet recentelijk weten nog in gesprek te zijn met Feyenoord over een verlenging. Volgens De Telegraaf is dat echter niet het geval. "De realiteit is dat Timber helemaal niet meer met Feyenoord in gesprek is."

Volgens de krant hebben de Rotterdammers 'talloze pogingen gedaan' om Timber langer aan de club te binden, maar sloeg hij al deze voorstellen in de wind. Zelfs tijdens zijn blessureperiode, die maanden duurde, kon de Oranje-international ingaan op een miljoencontract in De Kuip.

"De zaakwaarnemers van Timber hebben in die lange periode een tegenvoorstel gedaan dat op het niveau van de top van de Premier League lag. Verder is het dood gebleven en uit alles blijkt dat het kamp Timber aanstuurt op een transfer naar Engeland", stelt De Telegraaf. Timber lijkt zodoende deze winter of komende zomer te vertrekken bij Feyenoord. Daar zal een kleine of geen transfersom mee gemoeid zijn. Momenteel zijn er geruchten over een overstap naar Lazio Roma, tevens de nieuwe club van Kenneth Taylor. Donderdag kwam echter ook naar buiten dat Timber de club uit de Italiaanse hoofdstad niet zou zien zitten.