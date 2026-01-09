Live voetbal

Timber trekt stekker uit contractonderhandelingen met Feyenoord

Feyenoord-speler Quinten Timber
Mingus Niesten
9 januari 2026, 07:59   Bijgewerkt: 08:31

Quinten Timber heeft de optie om bij te tekenen bij Feyenoord al uit zijn hoofd gezet. Volgens De Telegraaf lopen er geen gesprekken meer tussen de speler en de club.

Het aflopende contract van Timber is dit seizoen al veelvuldig een thema geweest. Het zorgde er onder andere voor dat zijn aanvoerdersband werd afgenomen afgelopen zomer. Toen wilde de middenvelder al vertrekken, maar dat kwam er niet van. Hij bleef en liet recentelijk weten nog in gesprek te zijn met Feyenoord over een verlenging. Volgens De Telegraaf is dat echter niet het geval. "De realiteit is dat Timber helemaal niet meer met Feyenoord in gesprek is."

Volgens de krant hebben de Rotterdammers 'talloze pogingen gedaan' om Timber langer aan de club te binden, maar sloeg hij al deze voorstellen in de wind. Zelfs tijdens zijn blessureperiode, die maanden duurde, kon de Oranje-international ingaan op een miljoencontract in De Kuip.

"De zaakwaarnemers van Timber hebben in die lange periode een tegenvoorstel gedaan dat op het niveau van de top van de Premier League lag. Verder is het dood gebleven en uit alles blijkt dat het kamp Timber aanstuurt op een transfer naar Engeland", stelt De Telegraaf. Timber lijkt zodoende deze winter of komende zomer te vertrekken bij Feyenoord. Daar zal een kleine of geen transfersom mee gemoeid zijn. Momenteel zijn er geruchten over een overstap naar Lazio Roma, tevens de nieuwe club van Kenneth Taylor. Donderdag kwam echter ook naar buiten dat Timber de club uit de Italiaanse hoofdstad niet zou zien zitten.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.005 Reacties
942 Dagen lid
16.051 Likes
dilima1966
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dat was al overduidelijk dat Timber niet bij ging tekenen dat heb ik al eerder gezegd timber en van Persie liggen elkaar niet zo goed hij loop over 5 maanden gratis de deur uit

TheCrizzy
2 Reacties
665 Dagen lid
1 Like
TheCrizzy
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@dilima1966 je meent het..

Kramer
Erkende gebruiker! Meer info
2.670 Reacties
1.200 Dagen lid
19.218 Likes
Kramer
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Die heeft allang een aanbieding liggen met tekengeld. Gelijk heeft i na van Persie

Quinten Timber

Quinten Timber
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 24 jaar (17 jun. 2001)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
15
2
2024/2025
Feyenoord
18
6
2023/2024
Feyenoord
31
7
2022/2023
Feyenoord
24
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

