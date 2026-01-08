Verrassend nieuws vanuit Italië, waar journalist Alfredo Pedullà meldt dat in beeld is bij Lazio. Er zou beweging zijn rondom de middenvelder van Feyenoord en de Italiaanse club, die zich spoedig gaat versterken met van Ajax.

Feyenoord is er nog altijd niet in geslaagd om het aflopende contract van Timber te verlengen. De voormalig aanvoerder van de Rotterdammers dreigt daarom transfervrij de deur uit te lopen in de zomer. Maar ook een vertrek in de winter is nog mogelijk, omdat Feyenoord in dat geval nog iets kan overhouden aan de sterkhouder.

Volgens Pedullà heeft Lazio zich gevoegd bij het lijstje van geïnteresseerde clubs in Timber. “Er zijn contacten geweest, sommige succesvol, en Lazio is nu in de race voor de speler die door veel clubs (waaronder Italiaanse) wordt begeerd”, schrijft de Italiaanse journalist donderdagmiddag.

De situatie rondom Timber en Lazio 'blijft het volgen waard', meldt de transferspecialist. Het zou opvallend zijn als Timber naar Lazio vertrekt, aangezien Ajax-middenvelder Taylor diezelfde weg al bewandelt. Voor hem betalen de Italianen zo’n zeventien miljoen euro.

Timber en Feyenoord nog niet op één lijn

Timber maakte onlangs bekend dat hij en Feyenoord nog altijd niet op één lijn liggen wat betreft zijn nieuwe contract. "Als mijn intentie was geweest om niet te verlengen, dan was het ook duidelijk geweest. Dan was het al klaar. Ik heb geweldige jaren hier gehad en ik heb het nog steeds ongelooflijk naar mijn zin hier. Alleen om een contract te verlengen, moet je wel op één lijn zitten", sprak hij.