Verrassend nieuws vanuit Italië, waar journalist Alfredo Pedullà meldt dat Quinten Timber in beeld is bij Lazio. Er zou beweging zijn rondom de middenvelder van Feyenoord en de Italiaanse club, die zich spoedig gaat versterken met Kenneth Taylor van Ajax.
Feyenoord is er nog altijd niet in geslaagd om het aflopende contract van Timber te verlengen. De voormalig aanvoerder van de Rotterdammers dreigt daarom transfervrij de deur uit te lopen in de zomer. Maar ook een vertrek in de winter is nog mogelijk, omdat Feyenoord in dat geval nog iets kan overhouden aan de sterkhouder.
Volgens Pedullà heeft Lazio zich gevoegd bij het lijstje van geïnteresseerde clubs in Timber. “Er zijn contacten geweest, sommige succesvol, en Lazio is nu in de race voor de speler die door veel clubs (waaronder Italiaanse) wordt begeerd”, schrijft de Italiaanse journalist donderdagmiddag.
De situatie rondom Timber en Lazio 'blijft het volgen waard', meldt de transferspecialist. Het zou opvallend zijn als Timber naar Lazio vertrekt, aangezien Ajax-middenvelder Taylor diezelfde weg al bewandelt. Voor hem betalen de Italianen zo’n zeventien miljoen euro.
Timber maakte onlangs bekend dat hij en Feyenoord nog altijd niet op één lijn liggen wat betreft zijn nieuwe contract. "Als mijn intentie was geweest om niet te verlengen, dan was het ook duidelijk geweest. Dan was het al klaar. Ik heb geweldige jaren hier gehad en ik heb het nog steeds ongelooflijk naar mijn zin hier. Alleen om een contract te verlengen, moet je wel op één lijn zitten", sprak hij.
De vraag is niet of Lazio belangstelling heeft; de vraag is of het mag van de fans.van Feyenoord.. Het was toch Feyenoord dat problemen had met de fans van Roma. Of was het Ajax of Psv. De macht berust soms bij het club bestuur en soms bij de fans zoals we weten. Italie zou wel mooi zijn voor Timber en elke euro die Feyenoord kan vangen is meegenomen, zeker als je ook bedenkt dat Timber een mooi bedrag verdient. Als je nu een jonkie op zijn plaats zet bespaar je een bak met geld
Wat een onzin. Wij geven niets om de clubs AS Roma en Lazio Roma. Het enige wat gevoelig ligt, is de stap naar Ajax en in iets mindere mate PSV. Daarintegen is Timber geen echte Feyenoorder, kust hij het logo niet, speelt ie als een natte krant en zijn fans er klaar mee. Strik erom en doei!
