trekt zich niet al te veel aan van de commotie over zijn aflopende contract. De middenvelder van Feyenoord krijgt veel kritiek vanuit de fans, die bijvoorbeeld een duidelijk spandoek toonden. Alleen het uitfluiten bij de strafschop tegen PEC Zwolle deed iets met hem, zo maakt hij duidelijk tegenover De Telegraaf.

Timber en Feyenoord zijn er nog altijd niet uitgekomen over een nieuw contract. Daardoor bestaat een grote kans dat de sterkhouder in de zomer transfervrij de deur uitloopt. De situatie houdt de gemoederen flink bezig. “Ik had het niet zo heftig verwacht. In de zomer toen ik geblesseerd was ging het al helemaal los op social media. Dat bleef maar doorgaan”, begint Timber.

Zelfs de supporters van Feyenoord mengden zich in de perikelen rondom de ex-aanvoerder. In de wedstrijd tegen PEC Zwolle toonde Het Legioen een spandoek met de tekst ‘Timber: duidelijkheid = eerlijkheid. Bijtekenen of vertrekken’. “Ik zie het maar zo: blijkbaar willen ze me graag hier houden. Daar ben ik ook dankbaar voor. Zo heb ik ook naar dat spandoek gekeken. Ze geven om me als speler en ze willen graag dat ik blijf”, aldus de middenvelder.

Het spandoek raakt hem daarom niet. “En de social media ook niet. Alleen toen er bij die penalty (tegen PEC Zwolle, red.) zo gefloten werd, was dat wel even iets. Ik denk dat het een emotie is die ze dan uiten op dat moment. In mijn hoofd denk ik dat ze het niet echt zo voelen. Op zo’n moment heb ik nog meer zoiets van ’dan wil ik hem maken ook’”, is Timber, die de strafschop verzilverde, eerlijk.

“Ik wil altijd het maximale geven voor mijn teamgenoten, voor de club. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Deze situatie verandert daar niks aan”, aldus Timber, die inmiddels wel aangeeft dat een winterse transfer tot de opties behoort.