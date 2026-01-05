Live voetbal

Timber verlengt contract bij Feyenoord (nog) niet: 'Niet op één lijn'

Feyenoord-speler Quinten Timber
5 januari 2026, 22:09

Quinten Timber en Feyenoord liggen nog altijd niet op één lijn wat betreft de contractbesprekingen. De middenvelder geeft bij De Telegraaf aan dat dit de reden is waarom hij nog geen handtekening heeft gezet onder een nieuwe overeenkomst. De sterkhouder geeft daarnaast aan dat een winters vertrek tot de mogelijkheden behoort.

Timber beschikt nog altijd over een aflopend contract en ondergaat een vergelijkbare situatie als zijn broer Jurriën Timber enkele jaren geleden bij Ajax onderging. “Het verschil is dat Jurriën en Ajax toen wel op één lijn zijn gekomen in een soortgelijke contractsituatie en dat we hier tot nu toe nog niet op één lijn zijn gekomen. Dat is wel nodig”, begint de Feyenoord-speler, die meldt dat hij en de Rotterdammers nog altijd gesprekken voeren.

“Maar de realiteit is wel dat het lang duurt en dat over vijf maanden het seizoen is afgelopen. Dan ben ik transfervrij. Dus we komen wel dichter bij het mogelijke einde”, weet Timber.

De middenvelder maakt duidelijk dat hij wél de intentie heeft om te verlengen in Rotterdam-Zuid. “Als mijn intentie was geweest om niet te verlengen, dan was het ook duidelijk geweest. Dan was het al klaar. Ik heb geweldige jaren hier gehad en ik heb het nog steeds ongelooflijk naar mijn zin hier. Alleen om een contract te verlengen, moet je wel op één lijn zitten.”

Timber vertrekt mogelijk in winterstop bij Feyenoord

Omdat de winterse transferperiode is aangebroken, behoort een eerder vertrek uit Rotterdam tot de mogelijkheden. “Dat is ook een optie. Alle opties zijn open. Zo is de voetballerij. Alles kan morgen weer anders zijn”, verzekert Timber.

De kikker
396 Reacties
998 Dagen lid
570 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Na hoe ze hem behandeld hebben zou ik ook nooit nimmer bijtekenen!

Docker
616 Reacties
49 Dagen lid
1.699 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens. Ik ook niet. Te gek voor woorden hoe hij gedegradeerd werd.

Positievo
117 Reacties
14 Dagen lid
137 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Al bijna 2 jaar dit verhaal, nog 5 maanden volhouden dat hij wilt praten en dan is hij transfervrij. Ik wens hem het beste, na 6 jaar en ruim 100 gemiste potjes door blessures blijft het jammer dat hij zo weg gaat.

the furyan
87 Reacties
39 Dagen lid
118 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

zoals ik al eerder zei ik denk bijtekenen onder voorwaarde goed bod mag Feyenoord niet dwarsliggen. Maar deze onderhandelingen duren wel echt lang.....

De kikker
396 Reacties
998 Dagen lid
570 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Na hoe ze hem behandeld hebben zou ik ook nooit nimmer bijtekenen!

Docker
616 Reacties
49 Dagen lid
1.699 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Eens. Ik ook niet. Te gek voor woorden hoe hij gedegradeerd werd.

Positievo
117 Reacties
14 Dagen lid
137 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Al bijna 2 jaar dit verhaal, nog 5 maanden volhouden dat hij wilt praten en dan is hij transfervrij. Ik wens hem het beste, na 6 jaar en ruim 100 gemiste potjes door blessures blijft het jammer dat hij zo weg gaat.

the furyan
87 Reacties
39 Dagen lid
118 Likes
the furyan
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

zoals ik al eerder zei ik denk bijtekenen onder voorwaarde goed bod mag Feyenoord niet dwarsliggen. Maar deze onderhandelingen duren wel echt lang.....

