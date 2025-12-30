Live voetbal 2

'Ook Galatasaray mengt zich in strijd om Quinten Timber'

Feyenoord voor het thuisduel met Fenerbahçe
30 december 2025, 20:58

Galatasaray zou zich deze winter willen mengen in de strijd om Quinten Timber. De Turkse grootmacht zou de middenvelder van Feyenoord, die over een aflopend contract beschikt, op de shortlist met potentiële versterkingen voor het middenveld hebben gezet.

Dat wordt althans gemeld door het Turkse TRT Spor. Feyenoord telde in de zomer van 2022 nog ruim zeven miljoen euro neer om Timber over te nemen van FC Utrecht. De achtvoudig Oranje-international dreigt komende zomer echter gratis en voor niets de deur uit te lopen, tenzij Feyenoord er nog in slaagt om zijn verbintenis te verlengen óf besluit om hem in de winterse transferperiode van de hand te doen.

Op dat laatste scenario lijkt Galatasaray te hopen. De koploper van de Turkse Süper Lig zou de komst van een 'nummer 6' deze winter tot prioriteit hebben gemaakt en kijkt daarbij dus nadrukkelijk naar de situatie van Timber in Rotterdam-Zuid. De concurrentie is echter fors: Timber zou in de belangstelling staan van verschillende Premier League-clubs, Borussia Dortmund, RB Leipzig én de Italiaanse grootmacht Juventus.

Op het lijstje van Galatasaray komen bovendien meer namen voor. Cim Bom zou namelijk ook interesse hebben in Manuel Ugarte (Manchester United), Raphael Onyedika (Club Brugge), Rúben Neves (Al-Hilal), André (Wolverhampton Wanderers) en Éderson (Atalanta).

21
686 Reacties
54 Dagen lid
1.636 Likes
21
  • 2
    + 1
avatar

Voor mij is het duidelijk. Vertrekken en anders naar het 2e elftal.

Positievo
71 Reacties
8 Dagen lid
76 Likes
Positievo
  • 1
    + 1
avatar

@21 hij hoort, mede door blessures, bij je beste spelers. Als je hem naar het tweede elftal zet zal hij nog steeds gratis weg gaan, maar helpt hij ook niet mee voor de resultaten

21
686 Reacties
54 Dagen lid
1.636 Likes
21
  • 1
    + 1
avatar

@Positievo hmm ik snap je naam positievo maar ik vind Timber de zwakste schakel.. heeft nooit echt indruk gemaakt op mij, paar leuke acties maar niet doortastend genoeg.. en trouwens als je niet bij wilt tekenen en ook niet weg wil dan ben je voor mij ook af.

Vriendje Stokvis
1.711 Reacties
467 Dagen lid
8.668 Likes
Vriendje Stokvis
  • 0
    + 1
avatar

IK ben ook niet kapot van Timber. Weinig resultaat met hem in de basis gehaald. Is te traag.Voetbalt met een zak cement op zijn rug.

Positievo
71 Reacties
8 Dagen lid
76 Likes
Positievo
  • 0
    + 1
avatar

@21 ik snap je, en na zijn laatste blessure is hij nog niet op niveau, maar het alternatief is Kraaijeveld of van Persie. Daarom zeg ik ook, met de huidige blessures heb je hem nodig. In een fitte selectie is het een ander verhaal

FrankdeG
487 Reacties
44 Dagen lid
1.554 Likes
FrankdeG
  • 0
    + 1
avatar

De voetbalclubs hebben steeds meer door dat Timber in de zomer gratis op te halen is. Zijn zaakwaarnemer zal flink wat gesprekken hebben. Voor Timber ook wel leuke periode om bij geintresseerde clubs een bezoekje te brengen en rond te kijken. En dan zijn zaakwaarnemer het spel laten spelen en clubs tegen elkaar laten bieden met mooie teken bonussen. Het leven van een voetballer kan er mooi uit zien.

