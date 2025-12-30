'Ook Galatasaray mengt zich in strijd om Quinten Timber'

Galatasaray zou zich deze winter willen mengen in de strijd om Quinten Timber. De Turkse grootmacht zou de middenvelder van Feyenoord, die over een aflopend contract beschikt, op de shortlist met potentiële versterkingen voor het middenveld hebben gezet.
Dat wordt althans gemeld door het Turkse TRT Spor. Feyenoord telde in de zomer van 2022 nog ruim zeven miljoen euro neer om Timber over te nemen van FC Utrecht. De achtvoudig Oranje-international dreigt komende zomer echter gratis en voor niets de deur uit te lopen, tenzij Feyenoord er nog in slaagt om zijn verbintenis te verlengen óf besluit om hem in de winterse transferperiode van de hand te doen.
Op dat laatste scenario lijkt Galatasaray te hopen. De koploper van de Turkse Süper Lig zou de komst van een 'nummer 6' deze winter tot prioriteit hebben gemaakt en kijkt daarbij dus nadrukkelijk naar de situatie van Timber in Rotterdam-Zuid. De concurrentie is echter fors: Timber zou in de belangstelling staan van verschillende Premier League-clubs, Borussia Dortmund, RB Leipzig én de Italiaanse grootmacht Juventus.
Op het lijstje van Galatasaray komen bovendien meer namen voor. Cim Bom zou namelijk ook interesse hebben in Manuel Ugarte (Manchester United), Raphael Onyedika (Club Brugge), Rúben Neves (Al-Hilal), André (Wolverhampton Wanderers) en Éderson (Atalanta).
@Positievo hmm ik snap je naam positievo maar ik vind Timber de zwakste schakel.. heeft nooit echt indruk gemaakt op mij, paar leuke acties maar niet doortastend genoeg.. en trouwens als je niet bij wilt tekenen en ook niet weg wil dan ben je voor mij ook af.
@21 ik snap je, en na zijn laatste blessure is hij nog niet op niveau, maar het alternatief is Kraaijeveld of van Persie. Daarom zeg ik ook, met de huidige blessures heb je hem nodig. In een fitte selectie is het een ander verhaal
De voetbalclubs hebben steeds meer door dat Timber in de zomer gratis op te halen is. Zijn zaakwaarnemer zal flink wat gesprekken hebben. Voor Timber ook wel leuke periode om bij geintresseerde clubs een bezoekje te brengen en rond te kijken. En dan zijn zaakwaarnemer het spel laten spelen en clubs tegen elkaar laten bieden met mooie teken bonussen. Het leven van een voetballer kan er mooi uit zien.
De voetbalclubs hebben steeds meer door dat Timber in de zomer gratis op te halen is. Zijn zaakwaarnemer zal flink wat gesprekken hebben. Voor Timber ook wel leuke periode om bij geintresseerde clubs een bezoekje te brengen en rond te kijken. En dan zijn zaakwaarnemer het spel laten spelen en clubs tegen elkaar laten bieden met mooie teken bonussen. Het leven van een voetballer kan er mooi uit zien.