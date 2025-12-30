'Ook Galatasaray mengt zich in strijd om Quinten Timber'

Galatasaray zou zich deze winter willen mengen in de strijd om . De Turkse grootmacht zou de middenvelder van Feyenoord, die over een aflopend contract beschikt, op de shortlist met potentiële versterkingen voor het middenveld hebben gezet.

Dat wordt althans gemeld door het Turkse TRT Spor. Feyenoord telde in de zomer van 2022 nog ruim zeven miljoen euro neer om Timber over te nemen van FC Utrecht. De achtvoudig Oranje-international dreigt komende zomer echter gratis en voor niets de deur uit te lopen, tenzij Feyenoord er nog in slaagt om zijn verbintenis te verlengen óf besluit om hem in de winterse transferperiode van de hand te doen.

Op dat laatste scenario lijkt Galatasaray te hopen. De koploper van de Turkse Süper Lig zou de komst van een 'nummer 6' deze winter tot prioriteit hebben gemaakt en kijkt daarbij dus nadrukkelijk naar de situatie van Timber in Rotterdam-Zuid. De concurrentie is echter fors: Timber zou in de belangstelling staan van verschillende Premier League-clubs, Borussia Dortmund, RB Leipzig én de Italiaanse grootmacht Juventus.

Op het lijstje van Galatasaray komen bovendien meer namen voor. Cim Bom zou namelijk ook interesse hebben in Manuel Ugarte (Manchester United), Raphael Onyedika (Club Brugge), Rúben Neves (Al-Hilal), André (Wolverhampton Wanderers) en Éderson (Atalanta).