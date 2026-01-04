Feyenoord-fans zullen misschien hopen op enkele nieuwe spelers tijdens de huidige transferperiode, maar de kans is zeer klein dat dit aankopen van formaat zullen zijn. Dat meldt Martijn Krabbendam in Voetbal International.
Na flinke uitgaven van Feyenoord in de zomer (denk aan Sem Steijn, Gonçalo Borges, Tsuyoshi Watanabe en Luciano Valente), zal de komende weken normaal gesproken de hand op de knip blijven. Volgens Krabbendam is er namelijk momenteel weinig geld voor transfers beschikbaar. Mocht er nog een fraai bedrag voor een speler ontvangen worden, zou dat kunnen veranderen, maar dat is voorlopig nog niet het geval.
Krabbendam heeft de laatste weken genoeg transfergeruchten meegekregen, maar kan meelezende Feyenoord-fans niet blij maken. "De namen vliegen alweer voorbij, van Crysencio Summerville tot Osame Sahraoui, maar de waarheid is dat Feyenoord geen geld heeft voor zulke grote investeringen." Summerville krijgt aardig wat minuten bij West Ham en vertegenwoordigt een transferwaarde van rond de twintig miljoen, terwijl Sahroaui invalkracht is bij het Franse Lille. De in Oslo geboren Marrokkaan zou zo'n tien miljoen euro moeten kosten.
Dat geld heeft Feyenoord momenteel niet voor transfers. "De club reserveert geld voor de uitkoop van de Vrienden van Feyenoord (VvF) en het stadion, waaraan van alles moet gebeuren zodra de club de aandelen in handen heeft. Op technisch gebied kan er hooguit wat met een huurconstructie, of Feyenoord moet spelers verkopen", stelt Krabbendam. De journalist weet dat er momenteel weinig speelt rondom Quinten Timber, maar dat er wel voldoende interesse is in Anis Hadj Moussa. Laatstgenoemde speelt momenteel met Algerije op de Afrika Cup.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@21 anders gezegd : het geld is er wel, maar word niet uitgegeven met het oog op de toekomst.
Ik vind dit onzin. Ten eerste omdat het voor Feyenoord geen nieuws is, wellicht wel voor de Feyenoord fans Ten tweede omdat de geblesseerden terugkeren en met teveel spelers je juist zure gezichten krijgt die de boel gaan saboteren. Een select groepje aangevuld met jonge spelers die zich willen bewijzen. Stom van Kloese om Zechiel of Ezechiel te verhuren
VvF, als je dat vrienden noemt dan zijn het gewoon mensen die uit zijn op winstbejag. Ze kunnen nu toch ook zeggen van we schenken Feyenoord onze aandelen gratis terug. Dan ben je pas een Vriend. Ook geld reserveren voor een verrote kuip die de directie van de kuip achterlaat. Eerst opknappen door die stichting en dan pas investeren. Laat de gemeente Rotterdam maar eens over de brug komen die 100% profiteren van de kuip en Feyenoord en de andere ploegen. Ze brengen de middenstand geld in het laadje en de gemeente ook door de belastingen die ze innen. Laat die de kuip maar kopen. Ze willen in Rotterdam wel een grote broek aantrekken met gebouwen en de zogenaamde grote investeerders, nou kom over de brug dan onvesteerders en steun Feyenoord. ALs Feyenoord zelf beslist van dat willen we niet, per direct de RVC opdoeken daar zittten mensen in voor de roem en eer maar besturen kunnen ze niet.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
@21 anders gezegd : het geld is er wel, maar word niet uitgegeven met het oog op de toekomst.
Ik vind dit onzin. Ten eerste omdat het voor Feyenoord geen nieuws is, wellicht wel voor de Feyenoord fans Ten tweede omdat de geblesseerden terugkeren en met teveel spelers je juist zure gezichten krijgt die de boel gaan saboteren. Een select groepje aangevuld met jonge spelers die zich willen bewijzen. Stom van Kloese om Zechiel of Ezechiel te verhuren
VvF, als je dat vrienden noemt dan zijn het gewoon mensen die uit zijn op winstbejag. Ze kunnen nu toch ook zeggen van we schenken Feyenoord onze aandelen gratis terug. Dan ben je pas een Vriend. Ook geld reserveren voor een verrote kuip die de directie van de kuip achterlaat. Eerst opknappen door die stichting en dan pas investeren. Laat de gemeente Rotterdam maar eens over de brug komen die 100% profiteren van de kuip en Feyenoord en de andere ploegen. Ze brengen de middenstand geld in het laadje en de gemeente ook door de belastingen die ze innen. Laat die de kuip maar kopen. Ze willen in Rotterdam wel een grote broek aantrekken met gebouwen en de zogenaamde grote investeerders, nou kom over de brug dan onvesteerders en steun Feyenoord. ALs Feyenoord zelf beslist van dat willen we niet, per direct de RVC opdoeken daar zittten mensen in voor de roem en eer maar besturen kunnen ze niet.