Feyenoord-fans zullen misschien hopen op enkele nieuwe spelers tijdens de huidige transferperiode, maar de kans is zeer klein dat dit aankopen van formaat zullen zijn. Dat meldt Martijn Krabbendam in Voetbal International.

Na flinke uitgaven van Feyenoord in de zomer (denk aan Sem Steijn, Gonçalo Borges, Tsuyoshi Watanabe en Luciano Valente), zal de komende weken normaal gesproken de hand op de knip blijven. Volgens Krabbendam is er namelijk momenteel weinig geld voor transfers beschikbaar. Mocht er nog een fraai bedrag voor een speler ontvangen worden, zou dat kunnen veranderen, maar dat is voorlopig nog niet het geval.

Artikel gaat verder onder video

Krabbendam heeft de laatste weken genoeg transfergeruchten meegekregen, maar kan meelezende Feyenoord-fans niet blij maken. "De namen vliegen alweer voorbij, van Crysencio Summerville tot Osame Sahraoui, maar de waarheid is dat Feyenoord geen geld heeft voor zulke grote investeringen." Summerville krijgt aardig wat minuten bij West Ham en vertegenwoordigt een transferwaarde van rond de twintig miljoen, terwijl Sahroaui invalkracht is bij het Franse Lille. De in Oslo geboren Marrokkaan zou zo'n tien miljoen euro moeten kosten.

Dat geld heeft Feyenoord momenteel niet voor transfers. "De club reserveert geld voor de uitkoop van de Vrienden van Feyenoord (VvF) en het stadion, waaraan van alles moet gebeuren zodra de club de aandelen in handen heeft. Op technisch gebied kan er hooguit wat met een huurconstructie, of Feyenoord moet spelers verkopen", stelt Krabbendam. De journalist weet dat er momenteel weinig speelt rondom Quinten Timber, maar dat er wel voldoende interesse is in Anis Hadj Moussa. Laatstgenoemde speelt momenteel met Algerije op de Afrika Cup.