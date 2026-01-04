Feyenoord en PSV zouden graag over willen nemen van NEC, maar het is maar de vraag of dat ook echt gaat lukken. Carlos Aalbers laat doorschemeren dat de Nijmegenaren een flink bedrag voor de middenvelder willen krijgen.

Sano kwam in de zomer van 2023 over van Fagiano Okayama en is uitgegroeid tot belangrijke steunpilaar bij NEC. Hij heeft nog een contract tot medio 2028, waardoor de Gelderlanders een goede onderhandelingspositie hebben. Het talent van 22 wordt flink begeerd: naast Feyenoord en PSV is er ook vanuit Duitsland in Sano. Bij 1. FSV Mainz 05 speelt bijvoorbeeld de broer van Sano en Mainz zou hen graag samen onder contract willen hebben staan. Verder zaten scouts van clubs als Chelsea, Borrusia Dortmund, Bayer Leverkusen en Ajax op de tribune tijdens de laatste thuiswedstrijden van het seizoen.

Voor directeur spelerszaken Aalbers levert het een lastig dilemma op: moet NEC Sano verkopen nu zijn waarde enorm hoog ligt, of wil men in Nijmegen er alles aan doen om Europees voetbal te halen? Maar ook andere beweegredenen moeten in acht worden genomen, zo laat Aalbers weten in gesprek met De Gelderlander. "Er kan immers een bedrag op tafel komen te liggen, waarmee we de verbouwing van De Goffert kunnen betalen en met een nieuw stadion kunnen we pas echt grote stappen maken. Aan de andere kant: als we nog zo’n seizoenshelft draaien, zijn de spelers komende zomer ook een kapitaal waard. Als we vierde blijven, schrijven we geschiedenis en daar doen we het voor."

Enorm prijskaartje Sano

Aalbers krijgt ook de vraag hoe groot hij de kans acht dat Sano deze winter vertrekt bij de club. "Ik ben geen gokker. We hebben voor Sano een mooi prijskaartje in gedachte." De vraagprijs zal niet mals zijn; eerder werd deze op vijftien tot twintig miljoen euro geschat. "Ik ga niet zeggen welk bedrag, maar ik denk dat de meeste clubs hem niet kunnen betalen", vervolgt Aalbers.

"Als clubs een basisspeler van ons willen kopen, moeten ze extra betalen, omdat het halverwege het seizoen is en we met iets moois bezig zijn. Ik geloof er niet in dat door het wegvallen van één speler alle ambities overboord moeten, maar we hebben wel een aantal bepalende spelers en daar is Sano één van. Hij is in alles een topspeler aan het worden. Ik zie hem dus via NEC meteen ook naar de top gaan." Aalbers hoopt met Sano het seizoen af te maken en denkt dat een vierde plek dan mogelijk is. "Echter blijft de doelstelling plaatsing voor de play-offs om Europees voetbal. Je bent van zoveel factoren afhankelijk", sluit de realistische directeur voetbalzaken af.