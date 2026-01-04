Feyenoord neemt zondag afscheid van . De spits maakt de overstap naar het Mexicaanse Club Nexaca. In Rotterdam werd de Champions League-held uiteindelijk geen succesverhaal.

Carranza maakte in de jaren 2022 tot 2024 indruk in de MLS voor Philadelphia Union, waar hij gemiddeld zo'n een keer per twee wedstrijden scoorde. Feyenoord besloot een gokje te nemen en hem gratis op te pikken na een aflopend contract. Hij kreeg echter niet al te veel speeltijd bij de Nederlandse club, maar kende wel een heel mooi moment. Bij een 1-1 stand over twee wedstrijden tegen AC Milan kwam Carranza in Milaan binnen de lijnen en kopte hij Feyenoord naar de achtste finales van de Champions League. De lucratieve treffer voor de club (leverde zo'n elf miljoen euro op) blijft voorlopig ook zijn enige doelpunt in het miljoenenbal.

De afgelopen maanden werd de Argentijn verhuurd aan Leicester City, dat weer in het Championship speelt. Carranza kreeg er 315 speelminuten en was niet bij goals betrokken. Nu vertrekt de spits dus naar Mexico.

Volgens FR12.nl krijgt Feyenoord 3,5 miljoen euro voor de aanvaller, die ook nog een laatste boodschap voor de fans heeft. "Mijn periode bij Feyenoord was misschien korter dan ik had gehoopt, maar ik zal de mooie momenten die ik hier heb beleefd mijn leven lang koesteren. Mijn goal in Milaan, tijdens een geweldige Champions League-campagne samen, geeft me nog steeds kippenvel. Ik ben trots dat ik de supporters, die deze club uniek maken, dit moment heb mogen geven. Bedankt aan jullie, bedankt Feyenoord. Het gaat jullie goed"

Potencia y olfato goleador al servicio de los Rayos… ¡Bienvenido a tu nueva casa, Julián! 💪



Todos los detalles aquí: https://t.co/25FQqISZYd#FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/LMnQMjRERG — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 3, 2026

𝘎𝘳𝘢𝘤𝘪𝘢𝘴 and all the best, Júli ❤️ pic.twitter.com/HSu9Q30nLw — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) January 4, 2026