Feyenoord neemt zondag afscheid van Julián Carranza. De spits maakt de overstap naar het Mexicaanse Club Nexaca. In Rotterdam werd de Champions League-held uiteindelijk geen succesverhaal.
Carranza maakte in de jaren 2022 tot 2024 indruk in de MLS voor Philadelphia Union, waar hij gemiddeld zo'n een keer per twee wedstrijden scoorde. Feyenoord besloot een gokje te nemen en hem gratis op te pikken na een aflopend contract. Hij kreeg echter niet al te veel speeltijd bij de Nederlandse club, maar kende wel een heel mooi moment. Bij een 1-1 stand over twee wedstrijden tegen AC Milan kwam Carranza in Milaan binnen de lijnen en kopte hij Feyenoord naar de achtste finales van de Champions League. De lucratieve treffer voor de club (leverde zo'n elf miljoen euro op) blijft voorlopig ook zijn enige doelpunt in het miljoenenbal.
De afgelopen maanden werd de Argentijn verhuurd aan Leicester City, dat weer in het Championship speelt. Carranza kreeg er 315 speelminuten en was niet bij goals betrokken. Nu vertrekt de spits dus naar Mexico.
Volgens FR12.nl krijgt Feyenoord 3,5 miljoen euro voor de aanvaller, die ook nog een laatste boodschap voor de fans heeft. "Mijn periode bij Feyenoord was misschien korter dan ik had gehoopt, maar ik zal de mooie momenten die ik hier heb beleefd mijn leven lang koesteren. Mijn goal in Milaan, tijdens een geweldige Champions League-campagne samen, geeft me nog steeds kippenvel. Ik ben trots dat ik de supporters, die deze club uniek maken, dit moment heb mogen geven. Bedankt aan jullie, bedankt Feyenoord. Het gaat jullie goed"
Toch jammer. Eerlijk gezegd heb ik hem hoger zitten dan tengsted en larin. Ueda dachten ze ook dat hij het alleen in België kon laten zien maar die doet het nu ook hier. Als je 1 op 2 loopt in de mls dan kan echt wel iets, misschien had hij gewoon meer hele wedstrijden nodig. We zullen het zien.
@peterdejong1983 ik vind hem echt heel matig Peter, 3,5 is een gouden deal. Zoals ik Tengstedt heb zien spelen in zijn laatste EL duel zo heb ik Carranza niet zien spelen in het hele seizoen. Wel blijft Carranza een held met de kopbal van 11 miljoen in San Siro. Dat wij AC Milan even uit het toernooi knikkerde in de knock-out fase.
