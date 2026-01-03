is een serieuze optie om het middenveld van Feyenoord te komen versterken, zo stelt Dennis van Eersel in de podcast Feyenoord: De Verlenging van Rijnmond. De clubwatcher denkt echter niet dat de middenvelder van FC Groningen deze winter naar De Kuip komt, omdat FC Groningen hoog in de boom zit.

Feyenoord is door alle blessures op het middenveld deze winter aan het kijken naar een extra optie. Een naam die de afgelopen periode veelal wordt genoemd als mogelijke optie voor de Nederlandse topclubs, is die van Resink. De middenvelder werd al in verband gebracht met een stap naar Ajax en PSV, terwijl Luciano Valente graag met zijn voormalig ploeggenoot herenigd wordt bij Feyenoord.

Frank Stout vraagt in Feyenoord: De Verlenging in hoeverre het realistisch is dat Resink naar De Kuip komt. “Feyenoord zou dat natuurlijk wel willen, net zoals de andere topclubs ook interesse hebben in Resink”, begint Van Eersel. “Maar is het serieus te noemen als Groningen iets voor hem gaat vragen, wat logisch is, wat voor Feyenoord niet te betalen is?”, vraagt hij zich af. De verslaggever haalt aan dat FC Groningen afgelopen zomer al water bij de wijn heeft gedaan voor Feyenoord rondom de transfer van Luciano Valente, mede door de wensen van de speler zelf. “Op een gegeven moment zitten er vanuit Groningen ook grenzen aan. Maar dat Resink een optie voor Feyenoord is, hoef je geen raketgeleerde voor te zijn.”

“Maar nu dus geen serieuze optie?”, vraagt Stout nogmaals. Van Eersel antwoordt: “Ik denk dat het zéker wel een serieuze optie is, maar dat de vraagprijs te hoog is. Maar als het wel zou kunnen voor Feyenoord…” De journalist haalt aan dat de Rotterdammers ook vast zaken kunnen doen voor komende zomer. Dan heeft Resink naar verluidt een gelimiteerde afkoopsom van zes miljoen euro in zijn contract staan. Collega Dennis Kranenburg haakt erop in dat Resink zelf ook heeft aangegeven liever niet in de winter bij FC Groningen te vertrekken. Van Eersel haalt aan dat de Trots van het Noorden deze winter meer dan tien miljoen euro voor Resink wil ontvangen. "Dat kan Feyenoord zich normaal gesproken voor een binnenlandse transfer, een speler die het nog in de top moet laten zien, niet permitteren."