Cor Pot doet boekje open over vervelend gedrag van Steven Berghuis

Cor Pot heeft in een interview met het Algemeen Dagblad een boekje opengedaan over het gedrag van bij Feyenoord. Volgens de huidige assistent-bondscoach van Curaçao en de voormalig assistent-trainer van Feyenoord ging de huidige aanvallende middenvelder van Ajax ‘muiten’.

Pot was van oktober 2019 tot juni 2021 als rechterhand van Dick Advocaat werkzaam bij Feyenoord. Onder leiding van de twee oefenmeesters eindigde Feyenoord als derde en vijfde in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Met name in het tweede seizoen kregen Pot en Advocaat veel kritiek. “Maar de mensen moeten niet vergeten dat we destijds dertig wedstrijden ongeslagen bleven, hè? En we zaten in die coronatijd. We hadden het voordeel van het publiek niet”, blikt Pot in gesprek met het Algemeen Dagblad terug op die periode.

Pot deelt vervolgens terloops een sneer uit aan Berghuis, destijds de aanvoerder van Feyenoord: “Op een gegeven moment ging Berghuis muiten. Die wilde aanvallen, maar daar waren we helemaal niet goed in.” Berghuis vertrok in de zomer van 2021 van Feyenoord naar Ajax.