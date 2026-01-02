Dennis te Kloese slaat het trainingskamp van Feyenoord in Marbella over, zo meldt het Algemeen Dagblad. Bij absentie van de algemeen én technisch directeur van de Rotterdammers neemt Mark Ruijl de honneurs waar. Opvallend, aangezien hij nog altijd op de nominatie staat om op korte termijn te vertrekken.

Read, Nieuwkoop, Steijn én Moder mee naar Marbella

Robin van Persie en zijn selectie zijn vandaag (vrijdag 2 januari) op het vliegtuig naar Marbella gestapt om zich daar voor te bereiden op de tweede helft van het seizoen. De trainer heeft drie spelers meegenomen die de voorbije periode vanwege blessures ontbraken, maar bij de competitiehervatting uit tegen sc Heerenveen (zondag 11 januari) weer worden terug verwacht: Givairo Read, Bart Nieuwkoop en Sem Steijn. Ook Jakub Moder is meegereisd, de Poolse middenvelder kwam door een rugblessure de hele eerste seizoenshelft nog geen minuut in actie.

Wie niet op het vliegtuig stapte, is Te Kloese. "Hij verblijft in Mexico", schrijft clubwatcher Mikos Gouka. "Opvallend genoeg staat technisch manager Mark Ruijl, die lijkt te gaan sneuvelen bij Feyenoord, op de rol om hem in Spanje te vervangen", aldus de journalist die vlak voor zelf kerst onthulde dat Ruijl op de schopstoel zit in De Kuip. Dat blijkt nog steeds het geval: "Hoewel Ruijl nog altijd serieus moet vrezen voor zijn baan - er zijn volgens ingewijden in de top te veel mensen die hem kwijt willen - is hij dus nog wel aanwezig."

Wachten op transfer Hadj Moussa en/of Timber

Feyenoord heeft op dit moment niet de financiële middelen om de selectie in de winterse transferperiode te versterken. Daar komt verandering in als Anis Hadj Moussa en/of Quinten Timber deze maand verkocht zouden worden. Hadj Moussa, momenteel met Algerije actief op de Afrika Cup, staat in de belangstelling van Olympique Marseille, dat afgelopen zomer met Igor Paixão ook al een vleugelspeler bij Feyenoord losweekte. "Olympique Marseille heeft zich nog niet officieel gemeld, maar Franse bronnen voorspellen een serieuze poging om de aanvaller deze winter al weg te kapen", schrijft Gouka. Ook Timber zou deze winter kunnen vertrekken: zijn contract loopt komende zomer af, dus dit is (tenzij hij alsnog verlengt) de laatste kans voor Feyenoord om nog iets aan hem te verdienen. Mocht één of beiden vertrekken, dan kan Feyenoord zelf de markt op met de transfersom: "Het verklaart waarschijnlijk waarom Feyenoord de interesse in NEC-middenvelder Kodai Sano al officieel kenbaar maakte in Nijmegen, al is er zonder uitgaande transfers weinig te besteden", aldus Gouka.