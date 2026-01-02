Live voetbal

Feyenoord-aanvaller Diarra is wekenlang uitgeschakeld met blessure

Feyenoord-trainer Robin van Persie
Foto: © Imago
Photo of Tijmen Gerritsen Tijmen Gerritsen
2 januari 2026, 10:36

Feyenoord-aanvaller Gaoussou Diarra is de komende weken uitgeschakeld. De vleugelspeler liep tijdens een training van Mali op oudejaarsdag een blessure aan zijn enkel op en kan niet meer deelnemen aan de Afrika Cup.

Uit medisch onderzoek blijkt dat het om een enkelverstuiking gaat. Diarra, die afgelopen zomer voor enkele miljoenen euro naar Feyenoord kwam, speelt namens Mali op het toernooi. Voor de Afrikaanse ploeg is zijn afwezigheid een flinke aderlating, omdat er een optie in de voorhoede wegvalt.

Ook voor Feyenoord is het vervelend nieuws. Diarra krijgt in Rotterdam weinig speeltijd van trainer Robin van Persie en had daardoor bij Mali de kans om zijn zelfvertrouwen te vergroten in een bekende omgeving. Nu zal hij eerst moeten herstellen.

Hoe lang dat herstel gaat duren, is nog onduidelijk. De komende weken zal hij in ieder geval geen wedstrijden kunnen spelen voor zowel Mali als Feyenoord.

Timo987
39 Reacties
46 Dagen lid
71 Likes
Timo987
  • 1
    + 1
avatar

Het zit ze oook niet mee..

Positievo
79 Reacties
10 Dagen lid
90 Likes
Positievo
  • 0
    + 1
avatar

Hij speelde niet veel, had duidelijk tijd nodig om op niveau te komen, maar het is wel weer een optie minder om te brengen. Je merkt ook op andere posities dat dat op kan breken

Vrij Dag
391 Reacties
593 Dagen lid
500 Likes
Vrij Dag
  • 0
    + 1
avatar

Balen voor die jongen en hopelijk valt het allemaal wel mee/herstelt hij snel. Voor Feyenoord hoeft dit niets te betekenen, zijn bijdrage was tot nu toe nagenoeg, 0,0

Timo987
39 Reacties
46 Dagen lid
71 Likes
Timo987
  • 1
    + 1
avatar

Het zit ze oook niet mee..

Positievo
79 Reacties
10 Dagen lid
90 Likes
Positievo
  • 0
    + 1
avatar

Hij speelde niet veel, had duidelijk tijd nodig om op niveau te komen, maar het is wel weer een optie minder om te brengen. Je merkt ook op andere posities dat dat op kan breken

Vrij Dag
391 Reacties
593 Dagen lid
500 Likes
Vrij Dag
  • 0
    + 1
avatar

Balen voor die jongen en hopelijk valt het allemaal wel mee/herstelt hij snel. Voor Feyenoord hoeft dit niets te betekenen, zijn bijdrage was tot nu toe nagenoeg, 0,0

Marokko - Mali

1 - 1
Gespeeld op 26 dec. 2025
Competitie: Afrika Cup
Seizoen: 2025 Morocco

Gaoussou Diarra

Gaoussou Diarra
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 23 jaar (21 nov. 2002)
Positie: A (R), AM (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
3
0
2024/2025
İstanbulspor
34
15

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

