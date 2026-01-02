Feyenoord-aanvaller Gaoussou Diarra is de komende weken uitgeschakeld. De vleugelspeler liep tijdens een training van Mali op oudejaarsdag een blessure aan zijn enkel op en kan niet meer deelnemen aan de Afrika Cup.
Uit medisch onderzoek blijkt dat het om een enkelverstuiking gaat. Diarra, die afgelopen zomer voor enkele miljoenen euro naar Feyenoord kwam, speelt namens Mali op het toernooi. Voor de Afrikaanse ploeg is zijn afwezigheid een flinke aderlating, omdat er een optie in de voorhoede wegvalt.
Ook voor Feyenoord is het vervelend nieuws. Diarra krijgt in Rotterdam weinig speeltijd van trainer Robin van Persie en had daardoor bij Mali de kans om zijn zelfvertrouwen te vergroten in een bekende omgeving. Nu zal hij eerst moeten herstellen.
Hoe lang dat herstel gaat duren, is nog onduidelijk. De komende weken zal hij in ieder geval geen wedstrijden kunnen spelen voor zowel Mali als Feyenoord.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.