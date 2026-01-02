Live voetbal

Rutger Vinke: Chelsea had in het verleden contact met trainer Robin van Persie

Robin van Persie/Chelsea
Foto: © Imago/realtimes
Redactie FCUpdate
2 januari 2026, 12:27

Chelsea heeft in het verleden contact gehad met Feyenoord-trainer Robin van Persie. Dat meldt Rutger Vinke, die doorgaans goed geïnformeerd is over al het transfernieuws rondom Feyenoord.

Vinke reageert nadat bekend werd dat Chelsea trainer Enzo Maresca op straat heeft gezet. De coach van The Blues, die in 2025 nog het WK voor clubs won, werd op nieuwjaarsdag ontslagen vanwege teleurstellende resultaten in de afgelopen weken.

In zijn reactie schrijft Vinke: "Ik weet dat Chelsea eerder Robin van Persie als manager volgde én contacteerde, maar of dat nu nog zo is, weet ik niet."

Vooralsnog lijkt Van Persie, ook gezien zijn prestaties als hoofdtrainer, geen kandidaat te zijn voor een functie bij Chelsea. Francesco Farioli is dat volgens Engelse media wel, net als Liam Rosenior. De coach van Strasbourg lijkt de topkandidaat te zijn om op Stamford Bridge aan de slag te gaan.

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Timo987
39 Reacties
46 Dagen lid
71 Likes
Timo987
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Misschien is RvP eerst wat voor zusterclub Strasbourg

Neesje
1.694 Reacties
1.193 Dagen lid
8.833 Likes
Neesje
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Of voor Dordrecht !

21
711 Reacties
57 Dagen lid
1.681 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Robin van Persie zal er altijd goed op blijven staan. Het is en blijft een legende.

