Chelsea heeft in het verleden contact gehad met Feyenoord-trainer Robin van Persie. Dat meldt Rutger Vinke, die doorgaans goed geïnformeerd is over al het transfernieuws rondom Feyenoord.

Vinke reageert nadat bekend werd dat Chelsea trainer Enzo Maresca op straat heeft gezet. De coach van The Blues, die in 2025 nog het WK voor clubs won, werd op nieuwjaarsdag ontslagen vanwege teleurstellende resultaten in de afgelopen weken.

In zijn reactie schrijft Vinke: "Ik weet dat Chelsea eerder Robin van Persie als manager volgde én contacteerde, maar of dat nu nog zo is, weet ik niet."

Vooralsnog lijkt Van Persie, ook gezien zijn prestaties als hoofdtrainer, geen kandidaat te zijn voor een functie bij Chelsea. Francesco Farioli is dat volgens Engelse media wel, net als Liam Rosenior. De coach van Strasbourg lijkt de topkandidaat te zijn om op Stamford Bridge aan de slag te gaan.