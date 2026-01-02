Chelsea moet op zoek naar een nieuwe trainer, nadat het op nieuwjaarsdag Enzo Maresca ontsloeg. Volgens The Telegraph is FC Porto-trainer Francesco Farioli een van de opties voor The Blues.

Maresca, die onlangs nog het WK voor clubs won met Chelsea, is ontslagen vanwege de teleurstellende resultaten van de afgelopen weken. Dat betekent dat de Londenaren bij de start van het nieuwe jaar direct op zoek moeten naar een nieuwe oefenmeester.

Farioli, sinds afgelopen zomer actief bij FC Porto, wordt door The Telegraph in verband gebracht met Chelsea. 'Een naam die Chelsea zeker zal overwegen', zo schrijft de krant. Een andere optie is Liam Rosenior, de huidige trainer van zusterclub Strasbourg. Hij zou op dit moment de beste papieren hebben om op Stamford Bridge aan de slag te gaan.

Volgens transferexpert Fabrizio Romano onderhandelt Farioli momenteel in ieder geval niet met andere clubs, waaronder Chelsea. De oud-trainer van Ajax zou tegen supporters van de Portugese topclub hebben gezegd dat zij ‘samen blijven’.

Farioli staat er goed op, mede omdat hij sinds zijn aanstelling uitstekend presteert met FC Porto. Zijn ploeg staat bovenaan in de competitie, met een voorsprong van vijf punten op achtervolger Sporting CP.