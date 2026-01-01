Chelsea staat op het punt om zich te ontdoen van trainer Enzo Maresca, zo melden Engelse media waaronder The Guardian. De Italiaan, die bezig is aan zijn tweede seizoen op Stamford Bridge, zit naar verwachting al niet meer op de bank als The Blues komende zondag op bezoek gaan bij Manchester City.

Maresca werd in de zomer van 2024 aangesteld bij Chelsea, dat in het voorgaande seizoen met een zesde plaats naast Champions League-voetbal had gegrepen. In zijn eerste seizoen leidde hij de club middels een vierde plaats op de eindrangschikking terug naar het miljardenbal. Bovendien werd de Conference League gewonnen én legde Chelsea afgelopen zomer beslag op de Wereldbeker voor clubs

In Maresca's tweede seizoen is de klad er echter behoorlijk ingekomen. Sinds de imponerende 3-0 zege op FC Barcelona (25 november) werden slechts twee van de tien wedstrijden in winst omgezet. De laatste wedstrijd van 2025 eindigde bovendien in een sof: ondanks een 2-0 voorsprong werd in eigen huis met 2-2 gelijkgespeeld tegen Bournemouth, mede dankzij een treffer van Justin Kluivert. Na dat duel stond niet Maresca, maar assistent Willy Caballero de pers te woord. De hoofdtrainer zou ziek geweest zijn, maar daar zou binnen Chelsea aan getwijfeld worden.

Trainer Emegha genoemd als mogelijke opvolger Maresca bij Chelsea

De verhouding tussen Maresca en de clubleiding zou namelijk al langer gespannen zijn. Niet eens zozeer door de resultaten, maar vooral door zijn houding buiten het veld. Daarom is het volgens The Guardian 'zeer waarschijnlijk' dat beide partijen vandaag (nieuwjaarsdag) besluiten uit elkaar te gaan. Maresca zou de vijfde trainer zijn die sneuvelt sinds de Amerikaan Todd Boehly in 2022 eigenaar van Chelsea werd. Als mogelijke opvolger wordt Liam Resenior genoemd. Die staat momenteel aan het roer bij partnerclub RC Strasbourg van Emmanuel Emgeha (die komende zomer óók de overstap naar Chelsea maakt).