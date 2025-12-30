Live voetbal

Scorende Kluivert voert druk op Maresca bij Chelsea verder op: 'Baan hangt aan zijden draadje'

Justin Kluivert viert zijn goal bij Chelsea - Bournemouth
Foto: © Imago
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
30 december 2025, 23:09

De positie van trainer Enzo Maresca bij Chelsea staat zwaar onder druk, mede door toedoen van Justin Kluivert. De Oranje-international tekende dinsdagavond namens Bournemouth voor de 2-2 eindstand op Stamford Bridge.

De Italiaan Maresca werd in de zomer van 2024 aangesteld bij Chelsea, dat in het voorgaande seizoen met een zesde plaats naast Champions League-voetbal had gegrepen. In zijn eerste seizoen leidde hij de club middels een vierde plaats op de eindrangschikking terug naar het miljardenbal. Bovendien werd de Conference League gewonnen én legde Chelsea afgelopen zomer beslag op de Wereldbeker voor clubs. Zijn tweede jaar verloopt echter minder voorspoedig. Sinds de imponerende 3-0 zege op FC Barcelona in de Champions League, op 25 november jongstleden, is de klad er behoorlijk ingekomen bij The Blues. Van de negen wedstrijden die sindsdien gespeeld zijn, wist Chelsea er slechts twee te winnen.

Artikel gaat verder onder video

Woensdagavond lukte het Chelsea in eigen huis niet om Bournemouth te verslaan. De bezoekers namen via David Brooks al vroeg de leiding, maar de thuisploeg draaide het binnen een kwartier om en nam door goals van Cole Palmer (penalty) en Enzo Fernández een 2-1 voorsprong. Die maakte Kluivert na iets minder dan een halfuur spelen echter weer ongedaan, door van dichtbij de 2-2 te maken. Daarmee was ook direct de eindstand bereikt.

Roefs en Brobbey kunnen Chelsea op nieuwjaarsdag passeren

Door het gelijkspel staat Chelsea momenteel vijfde in de Premier League. Manchester United liet namelijk thuis tegen hekkensluiter Wolverhampton Wanderers na om The Blues te passeren (1-1). Chelsea kan deze speelronde echter nog wel ingehaald worden door het Sunderland van Robin Roefs en Brian Brobbey, dat dan op Nieuwjaarsdag nog wel moet zien te winnen van kampioenskandidaat Manchester City.

Haalt Maresca de jaarwisseling?

Of Maresca nog lang op de Chelsea-bank zit is bovendien onzeker. Engelse media speculeren al een tijdje openlijk over een mogelijk ontslag voor de Italiaanse trainer. Vlak na het gelijkspel tegen Bournemouth weet het doorgaans goed ingevoerde X-account @indykaila het zeker: "Enzo Maresca's baan hangt aan een zijden draadje! Bevestigd!", schrijft men op het sociale medium.

Chelsea-trainer Enzo Maresca op de bank
© Imago

  • Ticketshop
Chelsea - Bournemouth

Chelsea
2 - 2
AFC Bournemouth
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Premier League
Seizoen: 2025/2026

Justin Kluivert

Justin Kluivert
AFC Bournemouth
Team: Bournemouth
Leeftijd: 26 jaar (5 mei 1999)
Positie: AM (C, L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Bournemouth
16
1
2024/2025
Bournemouth
34
12
2023/2024
Bournemouth
32
7
2022/2023
Valencia
26
6

Stand Premier League 2025/2026

Premier League
GS
DS
PT
3
Aston Villa
19
7
39
4
Liverpool
18
4
32
5
Chelsea
19
11
30
6
Man Utd
19
4
30
7
Sunderland
18
2
28

Complete Stand

