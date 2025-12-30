PSV heeft een miljoenenbod van Fulham op spits resoluut afgewezen, zo meldt The Athletic. De Londense club zou zo'n 30 miljoen euro over hebben gehad voor de Amerikaanse spits van de Eindhovenaren, maar mogelijk terugkomen met een verhoogde aanbieding.

De 22-jarige Pepi is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van PSV, dat hem in de zomer van 2023 voor zo'n elf miljoen euro losweekte bij het Duitse FC Augsburg. De Amerikaans international kwam in de eerste helft van het seizoen 21 keer in actie voor de Eindhovenaren en was in die wedstrijden tien keer trefzeker.

Fulham wordt al langer gelinkt aan Pepi en is volgens The Athletic niet de enige club die de spits in januari zou willen oppikken. De huidige nummer tien van de Premier League zou een bedrag van zo'n 30 miljoen euro op Pepi hebben geboden, maar dat is door PSV naar de prullenbak verwezen, aldus het medium.

De verwachting is echter dat Fulham terug gaat komen met een verhoogde aanbod. De Engelsen zullen echter fors meer op tafel moeten leggen om PSV te overtuigen: clubwatcher Rik Elfrink (Eindhovens Dagblad) schrijft op X dat het eerste bod 'by far onvoldoende' was. Pepi verlengde in februari van dit jaar zijn contract bij PSV tot medio 2030. De regerend landskampioen heeft in de onderhandelingen dus een sterke positie.

Elfrink: 'PSV hoeft door financiële positie geen spelers te laten vertrekken'

In een artikel in het Eindhovens Dagblad komt Elfrink met verdere toelichting op het afgewezen Fulham-bod op Pepi. De clubwatcher legt uit dat er financieel geen noodzaak voor PSV is om Pepi (of welke speler dan ook) deze winter te verkopen, aangezien er afgelopen zomer al voor tientallen miljoenen aan transfersommen is binnengeharkt. De verkoop van Malik Tillman (aan Bayer Leverkusen), Noa Lang (Napoli) en Johan Bakayoko (RB Leipzig) bracht naar schatting bijna 80 miljoen euro in het laatje. Of Pepi persoonlijk de stap naar Fulham zou willen maken wordt niet duidelijk, maar: "Zelf wil de Amerikaan per se het WK halen en bij PSV had hij eerder dit seizoen niet altijd een basisplek", schrijft Elfrink.

Pepi debuteerde reeds in 2021, op achttienjarige leeftijd, als international voor de Verenigde Staten. Inmiddels staat de teller op 34 interlands, waarin de spits dertien maal trefzeker was. (Vooral) vanwege blessureleed ontbrak hij het afgelopen jaar echter veelvuldig bij het USMNT en kwam hij in heel 2025 niet verder dan een invalbeurt van een kwartiertje in een oefenduel met Paraguay (2-1 winst) in november.