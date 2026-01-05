is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord, zo maakt Robin van Persie maandag bekend aan de aanwezige pers op het trainingskamp in Marbella. De Duitse keeper neemt de band over van , die moeite heeft zich aan te passen na zijn transfer.

Van Persie baarde afgelopen zomer opzien door de aanvoerdersband van Quinten Timber af te nemen. Voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe, koos de oefenmeester ervoor de band aan de debuterende Steijn te geven. De aanvallende middenvelder heeft echter moeite om zich aan te passen bij Feyenoord, wat bemoeilijkt wordt door het aanvoerderschap.

Afgelopen weekend speculeerde het Algemeen Dagblad al dat Steijn de band mogelijk kwijt zou raken. Dat nieuws wordt maandag door Van Persie bevestigd. “Sem moet weer in z’n kracht komen en zijn focus ligt op volledig fit worden en belangrijk zijn voor het team. Hij wordt ook geen tweede aanvoerder”, wordt de trainer geciteerd door Rijnmond-verslaggever Dennis Kranenburg.

De band zal vanaf nu dus om de arm blijven van Wellenreuther. De Duitse doelman was in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen FC Twente (1-1) ook al aanvoerder, omdat Steijn (blessure), Anis Hadj Moussa (Afrika Cup) en Givairo Read (blessure) allen ontbraken. Hadj Moussa en Read behouden wel hun rol als tweede en derde aanvoerder.