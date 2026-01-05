Timon Wellenreuther is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord, zo maakt Robin van Persie maandag bekend aan de aanwezige pers op het trainingskamp in Marbella. De Duitse keeper neemt de band over van Sem Steijn, die moeite heeft zich aan te passen na zijn transfer.
Van Persie baarde afgelopen zomer opzien door de aanvoerdersband van Quinten Timber af te nemen. Voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe, koos de oefenmeester ervoor de band aan de debuterende Steijn te geven. De aanvallende middenvelder heeft echter moeite om zich aan te passen bij Feyenoord, wat bemoeilijkt wordt door het aanvoerderschap.
Afgelopen weekend speculeerde het Algemeen Dagblad al dat Steijn de band mogelijk kwijt zou raken. Dat nieuws wordt maandag door Van Persie bevestigd. “Sem moet weer in z’n kracht komen en zijn focus ligt op volledig fit worden en belangrijk zijn voor het team. Hij wordt ook geen tweede aanvoerder”, wordt de trainer geciteerd door Rijnmond-verslaggever Dennis Kranenburg.
De band zal vanaf nu dus om de arm blijven van Wellenreuther. De Duitse doelman was in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen FC Twente (1-1) ook al aanvoerder, omdat Steijn (blessure), Anis Hadj Moussa (Afrika Cup) en Givairo Read (blessure) allen ontbraken. Hadj Moussa en Read behouden wel hun rol als tweede en derde aanvoerder.
Persie vernietigt spelers, eerst Hartman, toen Timber, en Stein om hem de aanvoerdersband te GEVEN, nu om het weer af te pakken. Hoe maf ben je dan wel niet. Maar er speelt meer, hij wil hiermee Bijlow en Stein duidelijk maken dat er geen toekomst meer voor ze is bij Feyenoord. En de cultuurbewaker (welke cultuur, wat bewaakt hij?) kijkt, zit en zwijgt
@Vrij Dag ik snap oprecht niet wat hij dan had moeten doen. Iedereen die de club volgt snapt dat Timber geen captain meer kon blijven. Dan is het onduidelijk wie een juiste eerste captain was geweest, de keuze voor Steijn heeft veel mensen verbaasd en heeft niet goed uitgepakt. Waarom is een andere aanvoerder aanwijzen duidelijk maken dat er geen toekomst meer is? Was Steijn door laten modderen een betere oplossing geweest? En wat heeft Bijlow hiermee te maken? Die heeft 1 wedstrijd gespeeld en er is (helaas) afgesproken de keeper niet te wisselen. Verder is de cultuurbewaker off topic en niets zeggend in deze onsamenhangende retirade. Wat had de Wolf moeten doen in jouw ogen?
Het hele seizoen zeurt men dat Steijn geen aanvoerder is.. en nu is het ook niet goed. Gewoon een prima, uitstekende keuze! Steijn moet een schepje er bovenop doen en daarna praten we wel weer verder. Prima keuze.. ik begrijp dit heel goed zeker bij topsport. Want ook voor jou Robin het spel moet beter en wij kenners zullen extra gaan opletten.
@21 Wij kenners !! Toe maar, het stijgt toch niet naar je bolletje hoop ik. Iedereen die een beetje kijk op het spel heeft weet dat het niet verstandig is om een nieuwe speler van een kleinere club direkt tot aanvoerder te bombarderen. Een fout die nu misschien weer teruggedraaid wordt maar het kwaad is al geschied. Buiten de andere miskleunen. Mvg Willem Klein
@Positievo Ik heb nergens gelezen dat RvP heeft toegegeven dat hij niet de juiste beslissing genomen heeft. Daarnaast neemt hij meer vreemde besluiten, vandaar mijn punt om een adviseur naast hem aan te stellen v Marwijk (indien hij wil) zou misschien een goede keus zijn. Hake lijkt niet veel te vertellen te hebben. Als beginnende trainer mag je best fouten maken maar sta open voor anderen, niet op het lijf van RvP geschreven. Mvg Willem Klein
@Willemklein1950 is het in jou ogen dan beter om een fout te herkennen, erkennen en op te lossen, of om koppig door te gaan en te hopen dat er een ander resultaat komt? Het spel leek om Steijn gebouwd te worden, er waren goals nodig en hij was de gedroomde target man. In dat licht snap ik de keuze, hoewel ik altijd voor een andere speler had gekozen.
Het lijkt mij niet slecht dat Steijn geen aanvoerder meer is, de keuze voor Wellenreuter is niet direct duidelijk voor de buitenstaander maar scheen in de kleedkamer duidelijk te zijn. Het is nu ook zoeken naar een stok om mee te slaan, er moest een nieuwe aanvoerder komen, Steijn was niet de goede keuze. Dan kan je koppig vasthouden of leren en een stap maken.
