Van Persie bevestigt: Wellenreuther nieuwe aanvoerder van Feyenoord

Timon Wellenreuther
Foto: © Imago
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
5 januari 2026, 13:54

Timon Wellenreuther is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord, zo maakt Robin van Persie maandag bekend aan de aanwezige pers op het trainingskamp in Marbella. De Duitse keeper neemt de band over van Sem Steijn, die moeite heeft zich aan te passen na zijn transfer.

Van Persie baarde afgelopen zomer opzien door de aanvoerdersband van Quinten Timber af te nemen. Voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe, koos de oefenmeester ervoor de band aan de debuterende Steijn te geven. De aanvallende middenvelder heeft echter moeite om zich aan te passen bij Feyenoord, wat bemoeilijkt wordt door het aanvoerderschap.

Afgelopen weekend speculeerde het Algemeen Dagblad al dat Steijn de band mogelijk kwijt zou raken. Dat nieuws wordt maandag door Van Persie bevestigd. “Sem moet weer in z’n kracht komen en zijn focus ligt op volledig fit worden en belangrijk zijn voor het team. Hij wordt ook geen tweede aanvoerder”, wordt de trainer geciteerd door Rijnmond-verslaggever Dennis Kranenburg.

De band zal vanaf nu dus om de arm blijven van Wellenreuther. De Duitse doelman was in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen FC Twente (1-1) ook al aanvoerder, omdat Steijn (blessure), Anis Hadj Moussa (Afrika Cup) en Givairo Read (blessure) allen ontbraken. Hadj Moussa en Read behouden wel hun rol als tweede en derde aanvoerder.

Vrij Dag
404 Reacties
596 Dagen lid
527 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 12
    + 1
avatar

Persie vernietigt spelers, eerst Hartman, toen Timber, en Stein om hem de aanvoerdersband te GEVEN, nu om het weer af te pakken. Hoe maf ben je dan wel niet. Maar er speelt meer, hij wil hiermee Bijlow en Stein duidelijk maken dat er geen toekomst meer voor ze is bij Feyenoord. En de cultuurbewaker (welke cultuur, wat bewaakt hij?) kijkt, zit en zwijgt

Docker
610 Reacties
49 Dagen lid
1.669 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 7
    + 1
avatar

Je schrijft wat ik dacht. Het is echt te gek voor woorden. En over de "cultuurbewaker" zal ik maar zwijgen.

Docker
610 Reacties
49 Dagen lid
1.669 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 5
    + 1
avatar

Niet on-topic en dus gemeld.

21
747 Reacties
60 Dagen lid
1.745 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Docker we hebben hier op FCUpdate nu ook een cultuurbewaker genaamd Klantenservice. Niks mis mee, doet de community ook goed. Het ruimt zich langzaam aan mooi op.

De kikker
395 Reacties
998 Dagen lid
569 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Docker ik vraag me af wat de cultuurbewaker hierover te zeggen heeft.

Willemklein1950
192 Reacties
676 Dagen lid
1.134 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Positievo RvP had Timber best aanvoerder kunnen laten zijn. Door de band af te pakken is Timber niet beter gaan spelen terwijl dat om 2e plek veilig te stellen wel beter was geweest. Mvg Willem Klein

Positievo
101 Reacties
13 Dagen lid
122 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag ik snap oprecht niet wat hij dan had moeten doen. Iedereen die de club volgt snapt dat Timber geen captain meer kon blijven. Dan is het onduidelijk wie een juiste eerste captain was geweest, de keuze voor Steijn heeft veel mensen verbaasd en heeft niet goed uitgepakt. Waarom is een andere aanvoerder aanwijzen duidelijk maken dat er geen toekomst meer is? Was Steijn door laten modderen een betere oplossing geweest? En wat heeft Bijlow hiermee te maken? Die heeft 1 wedstrijd gespeeld en er is (helaas) afgesproken de keeper niet te wisselen. Verder is de cultuurbewaker off topic en niets zeggend in deze onsamenhangende retirade. Wat had de Wolf moeten doen in jouw ogen?

Docker
610 Reacties
49 Dagen lid
1.669 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 11
    + 1
avatar

Beschamend wat die van Persie allemaal doet.

Positievo
101 Reacties
13 Dagen lid
122 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Docker wat moet hij dan doen? Hij moet een nieuwe aanvoerder aanwijzen en maakte met Steijn een verkeerde keuze, nu herstelt hij deze maar is het weer niet goed. Leg uit wat wel goed is please

21
747 Reacties
60 Dagen lid
1.745 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Het hele seizoen zeurt men dat Steijn geen aanvoerder is.. en nu is het ook niet goed. Gewoon een prima, uitstekende keuze! Steijn moet een schepje er bovenop doen en daarna praten we wel weer verder. Prima keuze.. ik begrijp dit heel goed zeker bij topsport. Want ook voor jou Robin het spel moet beter en wij kenners zullen extra gaan opletten.

Willemklein1950
192 Reacties
676 Dagen lid
1.134 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@21 Wij kenners !! Toe maar, het stijgt toch niet naar je bolletje hoop ik. Iedereen die een beetje kijk op het spel heeft weet dat het niet verstandig is om een nieuwe speler van een kleinere club direkt tot aanvoerder te bombarderen. Een fout die nu misschien weer teruggedraaid wordt maar het kwaad is al geschied. Buiten de andere miskleunen. Mvg Willem Klein

De kikker
395 Reacties
998 Dagen lid
569 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Willemklein1950 af en toe vraag me echt af wat die gozer allemaal op heeft 😂

Positievo
101 Reacties
13 Dagen lid
122 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Willemklein1950 deze actie geeft wel aan dat de keuze voor Steijn niet de juiste is. Hake is een goede assistent maar lijkt weinig overredingskracht te hebben inderdaad. Ik zou zeker fan zijn van v Marwijk!

Docker
610 Reacties
49 Dagen lid
1.669 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Willemklein1950: duidelijke taal en 100% gelijk.

Willemklein1950
192 Reacties
676 Dagen lid
1.134 Likes
Willemklein1950
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Positievo Ik heb nergens gelezen dat RvP heeft toegegeven dat hij niet de juiste beslissing genomen heeft. Daarnaast neemt hij meer vreemde besluiten, vandaar mijn punt om een adviseur naast hem aan te stellen v Marwijk (indien hij wil) zou misschien een goede keus zijn. Hake lijkt niet veel te vertellen te hebben. Als beginnende trainer mag je best fouten maken maar sta open voor anderen, niet op het lijf van RvP geschreven. Mvg Willem Klein

Positievo
101 Reacties
13 Dagen lid
122 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Willemklein1950 is het in jou ogen dan beter om een fout te herkennen, erkennen en op te lossen, of om koppig door te gaan en te hopen dat er een ander resultaat komt? Het spel leek om Steijn gebouwd te worden, er waren goals nodig en hij was de gedroomde target man. In dat licht snap ik de keuze, hoewel ik altijd voor een andere speler had gekozen.

Positievo
101 Reacties
13 Dagen lid
122 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Het lijkt mij niet slecht dat Steijn geen aanvoerder meer is, de keuze voor Wellenreuter is niet direct duidelijk voor de buitenstaander maar scheen in de kleedkamer duidelijk te zijn. Het is nu ook zoeken naar een stok om mee te slaan, er moest een nieuwe aanvoerder komen, Steijn was niet de goede keuze. Dan kan je koppig vasthouden of leren en een stap maken.

21
747 Reacties
60 Dagen lid
1.745 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@Positievo ik sluit me hier volledig bij aan.

Timon Wellenreuther

Timon Wellenreuther
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 30 jaar (3 dec. 1995)
Positie: Keeper
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
17
0
2024/2025
Feyenoord
29
0
2023/2024
Feyenoord
19
0
2022/2023
Feyenoord
9
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

