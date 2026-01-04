Robin van Persie denkt erover na om de aanvoerdersband van af te nemen bij Feyenoord, zo vermoedt Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. zou goede papieren hebben om de band over te nemen.

Van Persie baarde afgelopen zomer opzien door de aanvoerdersband van Quinten Timber af te nemen. Voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe, koos de oefenmeester ervoor de band aan de debuterende Steijn te geven. De aanvallende middenvelder heeft echter moeite om zich aan te passen bij Feyenoord, wat bemoeilijkt wordt door het aanvoerderschap.

Steijn miste de slotfase van de eerste seizoenshelft met een hamstringblessure, maar lijkt inmiddels weer fit te zijn. “Maar de vraag is of hij de leider van Feyenoord blijft”, schrijft Gouka. De clubwatcher haalt vervolgens aan dat Van Persie na de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) heel lovend was over Wellenreuther, die in die wedstrijd aanvoerder was.

“Ik ben van hem onder de indruk”, gaf Van Persie destijds aan. “Hoe hij zich presenteert tijdens meetings, hoe hij op de hoogte is van de speelwijze. Hoe hij dat ook vertaalt naar wedstrijden. En hoe hij in moeilijke tijden voor de groep staat.” Die woorden zijn volgens Gouka veelzeggend en ‘klinken als een voorschot op een hiërarchische ingreep’. “We gaan elke belangrijke keuze bespreken”, zo liet Van Persie weten.