‘Van Persie overweegt aanvoerdersband van Steijn af te nemen’

Robin van Persie in het stadion van Feyenoord
Foto: © Imago/realtimes
Niels Hassfeld
4 januari 2026, 19:52

Robin van Persie denkt erover na om de aanvoerdersband van Sem Steijn af te nemen bij Feyenoord, zo vermoedt Mikos Gouka van het Algemeen Dagblad. Timon Wellenreuther zou goede papieren hebben om de band over te nemen.

Van Persie baarde afgelopen zomer opzien door de aanvoerdersband van Quinten Timber af te nemen. Voor de eerste officiële wedstrijd van het seizoen, in de voorrondes van de Champions League tegen Fenerbahçe, koos de oefenmeester ervoor de band aan de debuterende Steijn te geven. De aanvallende middenvelder heeft echter moeite om zich aan te passen bij Feyenoord, wat bemoeilijkt wordt door het aanvoerderschap.

Steijn miste de slotfase van de eerste seizoenshelft met een hamstringblessure, maar lijkt inmiddels weer fit te zijn. “Maar de vraag is of hij de leider van Feyenoord blijft”, schrijft Gouka. De clubwatcher haalt vervolgens aan dat Van Persie na de thuiswedstrijd tegen FC Twente (1-1) heel lovend was over Wellenreuther, die in die wedstrijd aanvoerder was.

“Ik ben van hem onder de indruk”, gaf Van Persie destijds aan. “Hoe hij zich presenteert tijdens meetings, hoe hij op de hoogte is van de speelwijze. Hoe hij dat ook vertaalt naar wedstrijden. En hoe hij in moeilijke tijden voor de groep staat.” Die woorden zijn volgens Gouka veelzeggend en ‘klinken als een voorschot op een hiërarchische ingreep’. “We gaan elke belangrijke keuze bespreken”, zo liet Van Persie weten.

FC Groningen-speler Stije Resink

‘Resink serieuze optie voor Feyenoord, vraagprijs Groningen te hoog’

Wanneer komen Afrika Cup-deelnemers uit de Eredivisie terug naar Nederland?

Wanneer komen Afrika Cup-deelnemers uit de Eredivisie terug naar Nederland?

Feyenoord-speler Sem Steijn

Bert van Marwijk uit zorgen om Sem Steijn

Docker
593 Reacties
48 Dagen lid
1.612 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Je gelooft het niet. Zijn geloofwaardigheid daalt met de week. Wat een soap.

Positievo
94 Reacties
13 Dagen lid
114 Likes
Positievo
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Het blijft Gouka dus vergeet het pak zout niet, maar de gedachte is natuurlijk niet heel raar. Ik kan toch wel wat geschiktere spelers aanwijzen in deze selectie.

