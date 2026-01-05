Het heeft er alles van weg dat Calvin Stengs komende zomer weer terugkeert naar Feyenoord, zo schrijft 1908.nl. De linkspoot wordt momenteel met een koopoptie verhuurd aan het Italiaanse Pisa, maar die lijkt niet gelicht te worden.
Feyenoord nam Stengs in de zomer van 2023 voor een bedrag van zes miljoen euro over van OGC Nice. Waar de aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten in zijn eerste seizoen een belangrijke schakel was voor de Rotterdammers, kwam hij vorig seizoen door blessureleed weinig aan spelen toe. Afgelopen zomer besloot Feyenoord hem daarom te verhuren aan Pisa, dat ook een koopoptie van naar verluidt vijf tot zeven miljoen euro wist te bedingen.
Tot dusver verloopt de periode van Stengs in Italië dramatisch. Al na twee korte invalbeurten liep de achtvoudig Oranje-international een ernstige liesblessure op, waar hij nog altijd niet van is teruggekeerd. Naar verwachting kan hij eind januari weer aansluiten bij de groep. Toch lijkt de blessure ervoor te zorgen dat Stengs komende zomer ‘gewoon’ terugkeert naar Feyenoord, zo schrijft 1908.nl. In De Kuip beschikt hij nog over een contract tot medio 2027.
“Zelfs wanneer hij een spetterende tweede seizoenshelft gaat spelen, dan nog lijkt een langer verblijf niet aanstaande”, zo klinkt het. Met de koopoptie heeft Pisa de risico’s ingeperkt, gezien de blessurehistorie van Stengs. De liesblessure van de huurling bevestigt voor de Italianen dat er bij Stengs altijd twijfel bestaat of hij langere tijd achter elkaar inzetbaar is. Ook de degradatiezorgen van Pisa zorgen ervoor dat een langer verblijf van Stengs onzeker is. Na achttien duels staat de club uit het noorden van Italië op de laatste plaats met twaalf punten.
@Docker Dat zijn twee verschillende dingen die je nu door elkaar haalt. Begrip hebben voor beperkte middelen betekent niet dat je geen risicoaankopen kunt of mag doen. Juist clubs met minder budget moeten soms bewust risico nemen. Calvin Stengs stond al jaren te boek als groot talent. Dat hij wisselvallig was, klopt, maar hij heeft ook bewezen dat hij op een hoog podium mee kan, onder meer in Europees verband. Dat maakt zo’n transfer niet onlogisch, maar juist verklaarbaar: een berekend risico met potentie. Dat kan goed uitpakken of tegenvallen, maar dat heeft niets te maken met gebrek aan realisme. Feyenoord is in de positie om risico’s te kunnen nemen.
