Live voetbal

‘Stengs lijkt in zomer terug te keren naar Feyenoord’

Calvin Stengs van Pisa
Foto: © Imago
2 reacties
Photo of Niels Hassfeld Niels Hassfeld
5 januari 2026, 06:25

Het heeft er alles van weg dat Calvin Stengs komende zomer weer terugkeert naar Feyenoord, zo schrijft 1908.nl. De linkspoot wordt momenteel met een koopoptie verhuurd aan het Italiaanse Pisa, maar die lijkt niet gelicht te worden.

Feyenoord nam Stengs in de zomer van 2023 voor een bedrag van zes miljoen euro over van OGC Nice. Waar de aanvallende middenvelder annex rechtsbuiten in zijn eerste seizoen een belangrijke schakel was voor de Rotterdammers, kwam hij vorig seizoen door blessureleed weinig aan spelen toe. Afgelopen zomer besloot Feyenoord hem daarom te verhuren aan Pisa, dat ook een koopoptie van naar verluidt vijf tot zeven miljoen euro wist te bedingen.

Artikel gaat verder onder video

Tot dusver verloopt de periode van Stengs in Italië dramatisch. Al na twee korte invalbeurten liep de achtvoudig Oranje-international een ernstige liesblessure op, waar hij nog altijd niet van is teruggekeerd. Naar verwachting kan hij eind januari weer aansluiten bij de groep. Toch lijkt de blessure ervoor te zorgen dat Stengs komende zomer ‘gewoon’ terugkeert naar Feyenoord, zo schrijft 1908.nl. In De Kuip beschikt hij nog over een contract tot medio 2027.

“Zelfs wanneer hij een spetterende tweede seizoenshelft gaat spelen, dan nog lijkt een langer verblijf niet aanstaande”, zo klinkt het. Met de koopoptie heeft Pisa de risico’s ingeperkt, gezien de blessurehistorie van Stengs. De liesblessure van de huurling bevestigt voor de Italianen dat er bij Stengs altijd twijfel bestaat of hij langere tijd achter elkaar inzetbaar is. Ook de degradatiezorgen van Pisa zorgen ervoor dat een langer verblijf van Stengs onzeker is. Na achttien duels staat de club uit het noorden van Italië op de laatste plaats met twaalf punten.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie in het stadion van Feyenoord

‘Van Persie overweegt aanvoerdersband van Steijn af te nemen’

  • Gisteren, 19:52
  • Gisteren, 19:52
Te Kloese, Huiberts, Stewart en Beuker, de td's van Feyenoord, AZ, PSV en Ajax

Overzicht wintertransfers Eredivisie 2025/26: Volendam stuurt huurling Dyer terug naar Chelsea

  • Gisteren, 15:04
  • Gisteren, 15:04
Feyenoord voor het thuisduel met Fenerbahçe

Slecht nieuws voor Feyenoord: 'Geen geld voor grote investeringen'

  • Gisteren, 13:23
  • Gisteren, 13:23
0 2 reacties
Reageren
2 reacties
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
598 Reacties
49 Dagen lid
1.627 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik vond hem in Rotterdam al niet heel erg goed en consistent dus waarom ze hem gehaald hebben is voor mij al een raadsel. Ik denk dat de verwachtingen te hoog waren. Van beide kanten. Iets met realisme ook.

21
742 Reacties
59 Dagen lid
1.738 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker Dat zijn twee verschillende dingen die je nu door elkaar haalt. Begrip hebben voor beperkte middelen betekent niet dat je geen risicoaankopen kunt of mag doen. Juist clubs met minder budget moeten soms bewust risico nemen. Calvin Stengs stond al jaren te boek als groot talent. Dat hij wisselvallig was, klopt, maar hij heeft ook bewezen dat hij op een hoog podium mee kan, onder meer in Europees verband. Dat maakt zo’n transfer niet onlogisch, maar juist verklaarbaar: een berekend risico met potentie. Dat kan goed uitpakken of tegenvallen, maar dat heeft niets te maken met gebrek aan realisme. Feyenoord is in de positie om risico’s te kunnen nemen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Docker
598 Reacties
49 Dagen lid
1.627 Likes
Docker
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Ik vond hem in Rotterdam al niet heel erg goed en consistent dus waarom ze hem gehaald hebben is voor mij al een raadsel. Ik denk dat de verwachtingen te hoog waren. Van beide kanten. Iets met realisme ook.

21
742 Reacties
59 Dagen lid
1.738 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Docker Dat zijn twee verschillende dingen die je nu door elkaar haalt. Begrip hebben voor beperkte middelen betekent niet dat je geen risicoaankopen kunt of mag doen. Juist clubs met minder budget moeten soms bewust risico nemen. Calvin Stengs stond al jaren te boek als groot talent. Dat hij wisselvallig was, klopt, maar hij heeft ook bewezen dat hij op een hoog podium mee kan, onder meer in Europees verband. Dat maakt zo’n transfer niet onlogisch, maar juist verklaarbaar: een berekend risico met potentie. Dat kan goed uitpakken of tegenvallen, maar dat heeft niets te maken met gebrek aan realisme. Feyenoord is in de positie om risico’s te kunnen nemen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Calvin Stengs

Calvin Stengs
Pisa
Team: Pisa
Leeftijd: 27 jaar (18 dec. 1998)
Positie: A (R), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Pisa
2
0
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Feyenoord
12
1
2023/2024
Feyenoord
29
6

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel