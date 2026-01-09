Hugo Borst voelde het ontslag van John Heitinga bij Ajax al van mijlenver aankomen en ziet nu ook een crisis bij Feyenoord. In het programma De Oranjewinter geeft hij in gesprek met Hélène Hendriks aan dat Robin van Persie de tijd moet krijgen, al kan de voetballegende zich niet nog een/twee slechte maanden permitteren.

"Ik vind Van Persie een ander verhaal dan Heitinga", reageert Borst op het door Hendriks aangesneden onderwerp. "Van Heitinga wisten we dat hij bij Ajax niet al te veel indruk had gemaakt in zijn eerste periode." De voormalige rechterhand van Arne Slot stond in 2023 al een kleine zes maanden aan het roer bij Ajax, maar was daarin niet heel succesvol. "Het was eigenlijk verbazingwekkend dat hij het weer mocht proberen", voegt Borst toe. "Mijn bronnen zeiden dat hij een aardige trainer is, maar niet berekend is op zó'n moeilijke klus als Ajax. Vandaar dat ik dacht: dit wordt niks." Borst noemde Heitinga vervolgens een dead man walking. "Dat heb ik al heel vroeg uitgesproken", stelt de analist trots.

Goede profvoetballers worden niet altijd goede trainers

"Bij Van Persie is het anders", zegt Borst tegen Hendriks. "Ook zijn vooruitzichten waren niet zo indrukwekkend. Hij was een absolute profvoetballer, beter dan Heitinga. Maar als ze dan trainer worden, fnuiken er nog eens wat." De journalist noemt dan de namen van Marco van Basten en Ruud Gullit als voorbeelden. "Maar Van Persie heeft wel een hele sterke persoonlijkheid."

"Alleen toen ging hij morsen door het aanvoerderschap af te pakken van Quinten Timber en gaf dat aan een stel krabbers en onderdeurtjes... De nummers één, twee en drie waren jongens zonder enige persoonlijkheid", doelt Borst op Sem Steijn, Anis Hadj Moussa en Givairo Read. "Toen dacht ik: mijn God." Ondertussen zit de band om de arm van keeper Timon Wellenreuther.

Borst vindt dat Van Persie voorlopig het vertrouwen moet houden van Feyenoord. "Ik denk dat hij nog even de kans moet krijgen. Van Persie staat op de tweede plek. Zolang hij Ajax onder zich houdt, moet je niet aan zijn stoelpoten zagen. Feyenoord heeft deze keuze gemaakt, maar als Van Persie in januari en februari heel veel wedstrijden gaat verliezen, vrees ik dat zijn einde ook nabij is." Borst sluit af door te stellen dat hij dat Van Persie niet gunt.