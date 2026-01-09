is woest op Feyenoord, nadat de medische staf van de Rotterdamse club een pijnlijk misser is begaan. Dat meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De Pool kwam er veel te laat achter dat hij een rughernia had.

Moder speelt sinds het begin van 2025 bij Feyenoord, maar kwam dit seizoen nog niet in actie. Een rughernia ligt daar ten grondslag aan. De middenvelder kende afgelopen jaar klachten, al werd door de medische staf nooit vastgesteld wat hiervoor de reden was. Hij bleef doortrainen in Rotterdam, maar besloot uiteindelijk een second opinion in te schakelen.

"Daar bleek dat hij een forse rugblessure had", weet De Telegraaf. De Poolse middenvelder zou nu woest zijn op Feyenoord, de club waar hij zoals gezegd dit seizoen nog niet voor uit kwam. Een paar dagen geleden hervatte Moder wel de groepstraining van Robin van Persie. "Maar dat is echt de beginfase van zijn groepstraining. Dus die ligt er nog wel een paar weken uit", voegde de trainer toe.

De blessures bij Feyenoord hebben elkaar enorm opgestapeld dit seizoen. "Er is niet met een beschuldigende vinger gewezen naar de medische staf en de performance-afdeling van Feyenoord", weet Marcel van der Kraan van De Telegraaf. "Maar die ligt wel onder een vergrootglas nu de selectie voor het tweede achtereenvolgende jaar is getroffen door een blessure-infarct." Mogelijk is het vertrek van Ruben Peeters daar een belangrijke oorzaak voor. Onder Arne Slot viel het aantal blessures enorm mee, waarna de trainer Peeters direct meenam naar Liverpool. Sindsdien is het op lichamelijk gebied kommer en kwel in Rotterdam.