'Moder woest op Feyenoord na pijnlijke flater medische staf'

Jakub Moder
Foto: © Imago
9 januari 2026, 09:56

Jakub Moder is woest op Feyenoord, nadat de medische staf van de Rotterdamse club een pijnlijk misser is begaan. Dat meldt De Telegraaf vrijdagochtend. De Pool kwam er veel te laat achter dat hij een rughernia had.

Moder speelt sinds het begin van 2025 bij Feyenoord, maar kwam dit seizoen nog niet in actie. Een rughernia ligt daar ten grondslag aan. De middenvelder kende afgelopen jaar klachten, al werd door de medische staf nooit vastgesteld wat hiervoor de reden was. Hij bleef doortrainen in Rotterdam, maar besloot uiteindelijk een second opinion in te schakelen.

"Daar bleek dat hij een forse rugblessure had", weet De Telegraaf. De Poolse middenvelder zou nu woest zijn op Feyenoord, de club waar hij zoals gezegd dit seizoen nog niet voor uit kwam. Een paar dagen geleden hervatte Moder wel de groepstraining van Robin van Persie. "Maar dat is echt de beginfase van zijn groepstraining. Dus die ligt er nog wel een paar weken uit", voegde de trainer toe.

De blessures bij Feyenoord hebben elkaar enorm opgestapeld dit seizoen. "Er is niet met een beschuldigende vinger gewezen naar de medische staf en de performance-afdeling van Feyenoord", weet Marcel van der Kraan van De Telegraaf. "Maar die ligt wel onder een vergrootglas nu de selectie voor het tweede achtereenvolgende jaar is getroffen door een blessure-infarct." Mogelijk is het vertrek van Ruben Peeters daar een belangrijke oorzaak voor. Onder Arne Slot viel het aantal blessures enorm mee, waarna de trainer Peeters direct meenam naar Liverpool. Sindsdien is het op lichamelijk gebied kommer en kwel in Rotterdam.

Vrij Dag
431 Reacties
599 Dagen lid
568 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

ook nu zal het niet aan de club liggen maar aan de speler. MAAR kon kloese hem niet voor een appel en een half ei kopen?? Zou zijn vorige club hier meer van af weten. Koekje van eigen deeg? (bijlow en stengs?)

Goku 2.0
55 Reacties
62 Dagen lid
65 Likes
Goku 2.0
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

@Vrijdag, heb jij enige idee hoeveel misser er zijn in de medische wereld? in mijn nabije omgeving drie personen verloren omdat de doctoren dingen miste. Dus gebeurd niet alleen in de voetballerij, alleen hoor je dit wel.

Vrij Dag
431 Reacties
599 Dagen lid
568 Likes
Vrij Dag
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Goku. Nee eigenlijk niet. Ik heb tot nu toe nog nooit hier te maken gehad. Verschrikkelijk, Waardeloos. . Ik heb juist het omgekeerde meegemaakt; overbuurvrouw die van de fiets was gevallen in het ziekenhuis kwamen ze er achter dat er veel meer aan de hand was. Wel bedankt voor je nette reactie

Martine
190 Reacties
336 Dagen lid
567 Likes
Martine
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@Vrij Dag vraagje gewoon uit nieuwsgierigheid “ben jij de nieuwe @scheids”

De kikker
404 Reacties
1.001 Dagen lid
582 Likes
De kikker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Ah nu komt de oorzaak naar boven van al die blessures 😂

Jakub Moder

Jakub Moder
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 26 jaar (7 apr. 1999)
Positie: M, AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
0
0
2024/2025
Brighton
4
0
2024/2025
Feyenoord
14
3
2023/2024
Brighton
2
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
PSV
17
31
46
2
Feyenoord
17
21
35
3
Ajax
17
10
30
4
NEC
17
14
29
5
Groningen
17
3
27

Complete Stand

