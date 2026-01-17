Live voetbal

AZ-fans boos na interview Ro-Zangelo Daal: 'Oprotten'

17 januari 2026, 11:08

Fans van AZ hebben zich vrijdagavond (negatief) laten gelden onder een video van ESPN. Aanleiding hiervoor is het interview van Jong AZ-speler Ro-Zangelo Daal, die na het duel tegen VVV-Venlo aangeeft dat spelen voor de Alkmaarse beloften ‘geen optie’ meer is voor hem.

Jong AZ won vrijdagavond met 1-3 op bezoek in Venlo. Daal nam de eerste treffer voor zijn rekening en maakte daarmee eveneens zijn eerste treffer van het seizoen (in zijn tweede Keuken Kampioen Divisie-duel). In de hoofdmacht scoorde Daal ook al een keer, al moet hij het dit seizoen doen met weinig speelminuten.

AZ is echter duidelijk en wil de 21-jarige vleugelspeler niet verhuren. Daal reageert daarop tegenover ESPN: “Ik weet niet precies hoe het zit, want ik ben er niet volledig mee bezig. De clubs moeten daaruit zullen komen, maar ik ben nu nog bij AZ. Zolang ik hier ben geef ik de volle honderd procent”, begint de aanvaller.

Toch is er volgens hem wel een kans dat hij deze winter vertrekt. “Die kans is er altijd. Ik wil heel veel spelen en minuten maken”, zegt Daal, die geen toekomst meer ziet in Jong AZ. “Bij Jong AZ blijven is voor mij geen optie. Het is uiteindelijk aan de clubs, je hebt meerdere partijen nodig. Uiteindelijk wil ik veel voetballen, dus aan mij ligt het niet”.

Fans van AZ reageren vol frustratie onder het interview van de 21-jarige speler. “Rot toch op, vent”, haalt iemand uit. Een ander zegt: “Lekker pleiten dan, heeft het te weinig laten zien.” Daal speelde tot dusverre bijna zeshonderd minuten in AZ 1, maar bouwt weinig krediet op met het interview: “Wegwezen”, stelt een fan hard.

