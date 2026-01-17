Fans van AZ hebben zich vrijdagavond (negatief) laten gelden onder een video van ESPN. Aanleiding hiervoor is het interview van Jong AZ-speler Ro-Zangelo Daal, die na het duel tegen VVV-Venlo aangeeft dat spelen voor de Alkmaarse beloften ‘geen optie’ meer is voor hem.
Jong AZ won vrijdagavond met 1-3 op bezoek in Venlo. Daal nam de eerste treffer voor zijn rekening en maakte daarmee eveneens zijn eerste treffer van het seizoen (in zijn tweede Keuken Kampioen Divisie-duel). In de hoofdmacht scoorde Daal ook al een keer, al moet hij het dit seizoen doen met weinig speelminuten.
AZ is echter duidelijk en wil de 21-jarige vleugelspeler niet verhuren. Daal reageert daarop tegenover ESPN: “Ik weet niet precies hoe het zit, want ik ben er niet volledig mee bezig. De clubs moeten daaruit zullen komen, maar ik ben nu nog bij AZ. Zolang ik hier ben geef ik de volle honderd procent”, begint de aanvaller.
Toch is er volgens hem wel een kans dat hij deze winter vertrekt. “Die kans is er altijd. Ik wil heel veel spelen en minuten maken”, zegt Daal, die geen toekomst meer ziet in Jong AZ. “Bij Jong AZ blijven is voor mij geen optie. Het is uiteindelijk aan de clubs, je hebt meerdere partijen nodig. Uiteindelijk wil ik veel voetballen, dus aan mij ligt het niet”.
Fans van AZ reageren vol frustratie onder het interview van de 21-jarige speler. “Rot toch op, vent”, haalt iemand uit. Een ander zegt: “Lekker pleiten dan, heeft het te weinig laten zien.” Daal speelde tot dusverre bijna zeshonderd minuten in AZ 1, maar bouwt weinig krediet op met het interview: “Wegwezen”, stelt een fan hard.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dan moet i gewoon weg gaan bij AZ, 21 en nog in de KKD.. als je nog wat wilt in je carrière moet je weg hij AZ.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Dan moet i gewoon weg gaan bij AZ, 21 en nog in de KKD.. als je nog wat wilt in je carrière moet je weg hij AZ.