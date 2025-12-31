Live voetbal

NAC haalt grote naam binnen: André Ayew (36) tekent contract in Breda

André Ayew
31 december 2025, 12:19   Bijgewerkt: 12:27

NAC Breda heeft voor een grote verrassing gezorgd op de transfermarkt. De Brabantse club haalt spits André Ayew (36) naar het Rat Verlegh Stadion. Hij sluit na de jaarwisseling aan.

Dat meldde Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof woensdagmiddag, waarna NAC Breda het nieuws kort daarna heeft bevestigd. Ayew sluit vanaf de eerste training in het nieuwe jaar aan bij de selectie van Carl Hoefkens.

NAC Breda kan Ayew transfervrij vastleggen. De ervaren spits, die meer dan 120 interlands voor de nationale ploeg van Ghana speelde, zat na zijn vertrek in de zomer bij Le Havre zonder club.

Op de website van NAC heeft Ayew een korte toelichting gegeven over zijn transfer naar Breda: “Ik ben iemand die enorm van uitdagingen houdt, zowel persoonlijk als in teamverband. Dat vind ik hier bij NAC. Ik wil er alles aan doen om de club en mijn teamgenoten te helpen. We bevinden ons in een situatie waarin alleen handhaving in de Eredivisie telt. Daarin is het mentale aspect misschien wel het allerbelangrijkste. Samen met onze supporters moeten wij deze strijd in de tweede seizoenshelft vol aangaan.”

Ayew kwam in het verleden uit voor Engelse clubs als West Ham United, Nottingham Forest en Swansea City. Daarnaast speelde hij in Frankrijk voor Olympique Marseille.

peterdejong1983
Dit vind ik leuk. Speler met veel ervaring, ook op het wk, die gewoon wil voetballen en zijn neus niet ophaalt voor een minder bekende Nederlandse club

Geweldig, hopelijk is hij fit en kan hij wat bijdragen. Mooi om hem in de Eredivisie te zien

Benieuwd wat hij kan brengen. Beetje net als die Lee Cattermole destijds bij VVV.

André Ayew

André Ayew
Leeftijd: 36 jaar (17 dec. 1989)
Positie: A, AM (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2024/2025
Le Havre
27
4
2023/2024
Le Havre
19
5
2022/2023
Nottm Forest
13
0
2022/2023
Sadd
9
3

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
14
PEC
17
-17
19
15
Telstar
17
-7
15
16
Volendam
17
-12
14
17
Heracles
17
-18
14
18
NAC
17
-10
13

Complete Stand

