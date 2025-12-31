NAC Breda heeft voor een grote verrassing gezorgd op de transfermarkt. De Brabantse club haalt spits (36) naar het Rat Verlegh Stadion. Hij sluit na de jaarwisseling aan.

Dat meldde Voetbal International-journalist Joost Blaauwhof woensdagmiddag, waarna NAC Breda het nieuws kort daarna heeft bevestigd. Ayew sluit vanaf de eerste training in het nieuwe jaar aan bij de selectie van Carl Hoefkens.

NAC Breda kan Ayew transfervrij vastleggen. De ervaren spits, die meer dan 120 interlands voor de nationale ploeg van Ghana speelde, zat na zijn vertrek in de zomer bij Le Havre zonder club.

Op de website van NAC heeft Ayew een korte toelichting gegeven over zijn transfer naar Breda: “Ik ben iemand die enorm van uitdagingen houdt, zowel persoonlijk als in teamverband. Dat vind ik hier bij NAC. Ik wil er alles aan doen om de club en mijn teamgenoten te helpen. We bevinden ons in een situatie waarin alleen handhaving in de Eredivisie telt. Daarin is het mentale aspect misschien wel het allerbelangrijkste. Samen met onze supporters moeten wij deze strijd in de tweede seizoenshelft vol aangaan.”

Ayew kwam in het verleden uit voor Engelse clubs als West Ham United, Nottingham Forest en Swansea City. Daarnaast speelde hij in Frankrijk voor Olympique Marseille.