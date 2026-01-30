NAC sleept punt uit het vuur tegen FC Twente, kort schrikmoment na de 2-2

De wedstrijd tussen NAC en FC Twente is vrijdagavond in een gelijkspel geëindigd. Door een laat doelpunt van Moussa Soumano werd het 2-2 in het Rat Verlegh Stadion. Na het doelpunt van Soumano ontstond even paniek bij NAC.

FC Twente begon sterker aan het duel en kreeg via Daan Rots al vroeg mogelijkheden om de score te openen. NAC kwam daar vooral uit standaardsituaties gevaarlijk uit, met een kopkans van Leo Greiml die ternauwernood van de lijn werd gehaald. In minuut 41 viel alsnog de openingstreffer: na voorbereidend werk van Daan Rots schoot Mats Rots de 0-1 binnen. Dat bleek ook de ruststand.

Zes minuten na rust verdubbelde FC Twente de marge. Een snelle counter eindigde bij Ricky van Wolfswinkel, die na matig verdedigen van Dennis Odoi raak schoot: 0-2. NAC leek aangeslagen, maar rechtte verrassend de rug. In de 61e minuut bracht Charles-Andreas Brym de spanning terug met een knap afgeronde dieptepass: 1-2.

Het geloof keerde terug in Breda. Moussa Soumano en Kamal Sowah kregen kansen op de gelijkmaker, maar keeper Lars Unnerstall hield Twente meerdere keren overeind. Aan de andere kant verzuimde Kristian Hlynsson het duel te beslissen, toen hij twee grote kansen op de 1-3 onbenut liet.

© Imago

Soumano bekroont Bredase druk

In de slotfase voerde NAC de druk verder op. Dat werd beloond met de 2-2 van Soumano, die na een hoge bal het luchtduel won en binnenkopte. Daarbij kwam hij hard in botsing met Twente-verdediger Nijstad en ging hij naar de grond.

Zijn medespelers juichten aanvankelijk voor het doelpunt, maar hadden al snel door dat er sprake was van een ernstige situatie. Ze gebaarden de medische staf om snel te komen. Soumano kon na een behandeling wel opstaan en bloedde hevig bij de mond. Het publiek zong de doelpuntmaker toe. Op wilskracht kon Soumano de wedstrijd afmaken. Diep in de blessuretijd liet Boyd Lucassen nog een forse kans op de 3-2 liggen.