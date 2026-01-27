staat voor een vertrek bij NAC Breda. De 25-jarige spits gaat zijn loopbaan vervolgen in Portugal, waar hij een contract gaat tekenen bij Estrela Amadora. Nadat Fabrizio Romano de aanstaande transfer aankondigde, komt NAC via de officiële kanalen met een statement.

Van Hooijdonk was recent nog basisspeler bij NAC in de wedstrijden tegen FC Groningen (0-0) en NEC (3-4 verlies), maar kwam afgelopen weekend tegen PSV (2-2) niet van de bank. De spits, die bezig is aan zijn tweede periode in Bredase dienst, kwam dit seizoen in negentien officiële wedstrijden vijfmaal tot scoren namens NAC.

De zoon van voormalig Oranje-international Pierre van Hooijdonk gaat NAC deze winter echter achter zich laten, aldus Romano. Volgens de Italiaan, die zelf spreekt van een 'verrassende overstap', meldt Sydney zich morgen (woensdag) in Portugal om de medische keuring bij Estrela Amadora te ondergaan. Mits hij die doorstaat, zal Van Hooijdonk zijn handtekening zetten onder een contract tot medio 2028.

NAC laat Van Hooijdonk transfervrij vertrekken

NAC lijkt Van Hooijdonk transfervrij te laten gaan, hoewel zijn contract nog een half seizoen doorloopt. "NAC geeft Sydney van Hooijdonk de mogelijkheid om een transfervrije overstap naar het Portugese C.F. Estrela da Amadora af te ronden, uitkomend in de hoogste divisie van Portugal", meldt de club op X.

Clubwatcher Joost Blaauwhof van Voetbal International spreekt van een 'bijzondere situatie'. "De vrijgeleide staat ook in schril contrast met de starre houding van NAC in onderhandeling over andere spelers. Casper Staring als schoolvoorbeeld. Nota bene de middenvelder die NAC naar de Eredivisie schoot", tweet hij.

Estrela staat na negentien speelronden op de dertiende plaats in de Portugese Liga. Afgelopen zondag verloor de club kansloos met 4-0 bij Benfica, mede dankzij twee treffers van voormalig Willem II- en AZ-spits Vangelis Pavlidis.